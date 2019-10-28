المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

محمد صلاح

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، وفي المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر. وخلال المباراة تعرض

هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، وفي المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.



وخلال المباراة تعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه خلال مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي بعد تدخل قوي من حمزة تشودري، غاب على أثرها عن مباراة مانشستر يونايتد.



وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جينك البلجيكي الأسبوع الماضي، في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز ضد توتنهام.



