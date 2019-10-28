رياضة

المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، وفي المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر. وخلال المباراة تعرض
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ميسى

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
باريس سان جيرمان - مبابي

باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا بالدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره أوليبمك مارسيليا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد حديقة الأمراء، ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي (ليجا 1)، بهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس للنقطة الـ27 ليواصل تصدره ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.. المباراة بدأت بتفوق واضح من أبناء توماس توخيل، الذي نجح سريعًا في قص شريط الأهداف، عندما سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حيث وضع الكرة برأسه لترتد من يد الحارس ويضعها مقصية لتسكن شباك مارسيليا.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
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ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
محمد-صلاح (1)

أحمد فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح

رفض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن شارة قيادة منتخب الوطني لصالح الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد بركات، مدير المنتخب، طلب من فتحي التنازل عن الشارة، إلا أن الأخير رفض، وطلب عدم ضمه مرة أخرى إذا كان قرر الجهاز الفني ذلك، كما رفض أحمد حجازي، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الأمر، خاصة أنه أقدم من صلاح.
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وائل جمعة: لا للتسرع في الحكم على فايلر

يرى الصخرة وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، أنه من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة قيادة الفراعنة في وجود أحمد فتحي، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء. وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد، لقناة إم بي سي مصر: "ضد هذا القرار، ومن غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي. فتحي هو قائد منتخب مصر".
لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
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