هل انتهى تنظيم داعش بعد تصفية البغدادي؟

يرى المحللون أن داعش لا يزال يمتلك قدرات تنظيمية وتسلسلا قياديا قد يؤهله للبقاء حتى بعد تصفية زعيمه أبي بكر البغدادي خلال هجوم أمريكي يوم السبت
لا شك أن دراسة التأثير الذي ستخلفه وفاة أبى بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والرجل الذي حول مجموعة من عناصر القاعدة الانفصالية إلى تنظيم إرهابي عابر للحدود، قد تمتد لعدة سنوات، خاصة أن هو من تبنى عمليات القتل الوحشية للمدنيين في أكثر من عشر دول.
البغدادي الذي قام بإغراء المجندين الأجانب للعمل في العراق وسوريا، ستخلف وفاته حالة من انعدام التوازن لدى التنظيم الإرهابي الأشهر والأكبر خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء داعش بشكل تام، خاصة أنه لا يزال يمتلك قدرات تنظيمية كبيرة.
في نواح كثيرة، أثبت التنظيم أنه يتطور بالفعل، كما أظهرت صفوف قيادة داعش قدرتها على الصمود، وذلك على الرغم من الحرب لأكثر من خمس سنوات، إذ كانت المجموعة سريعة التكيف مع الظروف الجديدة.
ماذا تعرف عن «دلتا فورس» التي استهدفت زعيم داعش؟
ولم يعد بمقدور الجنود المشاة الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ
في نواح كثيرة، أثبت التنظيم أنه يتطور بالفعل، كما أظهرت صفوف قيادة داعش قدرتها على الصمود، وذلك على الرغم من الحرب لأكثر من خمس سنوات، إذ كانت المجموعة سريعة التكيف مع الظروف الجديدة.
ماذا تعرف عن «دلتا فورس» التي استهدفت زعيم داعش؟
ولم يعد بمقدور الجنود المشاة الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها، بل عادوا إلى جذورهم في حرب العصابات، ونفذوا الكمائن والتفجيرات والاغتيالات، وعلى الرغم من فقدان الخلافة الإقليمية في العراق وسوريا، فقد وسع داعش نطاقه ليشمل 14 فرعًا منفصلا في بلدان عبر آسيا وإفريقيا، بحسب ما ذكرته مجلة تايم الأمريكية.
وعلى المدى الطويل، يرى المحللون أن الشيء الأكثر أهمية في غارة الكوماندوز الأمريكيين، يوم السبت، ليس قطع رأس البغدادي من التسلسل الهرمي الغامض لداعش، وإنما السهولة التي سيتم استبداله بها، حيث من المتوقع أن تقوم المجموعة، على غرار تنظيمها السابق في العراق، بالضغط بشكل روتيني على قادة جدد لملء الفراغ الذي خلفه أولئك الذين اغتيلوا.
وقال مايكل نجاتا، وهو خبير عسكري تقاعد في رتبة ملازم أول بالجيش ومدير الشؤون الإستراتيجية في المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب: "إن وفاة أبى بكر البغدادي مُرحب بها ومهمة، على الرغم من أنها قد لا تمثل ضربة كارثية لجودة القيادة في داعش".
ويرى نجاتا، الذي خدم في الشرق الأوسط كقائد للعمليات الخاصة في عام 2014 عندما بدأت حملة مكافحة داعش، أن التنظيم لديه الآن كوادر من القادة الشباب الذين خاضوا معارك متعددة، والذين يتسلقون نحو المراتب العليا ويؤسسون أنفسهم في المجموعات الإرهابية العالمية عبر شبكة اتصال.
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وأضاف: "داعش ليس تنظيما مشلولا لأن البغدادي قد مات، فعمق واتساع قيادة داعش، في رأيي، لم يسبق لهما مثيل في هذا النوع من الجماعات الإرهابية".
ومنذ الأيام الأولى لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، قامت قوات العمليات الخاصة ووكالات الاستخبارات بمطاردة وقتل قادة المجموعة بشكل مكثف، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم.
وفي هذا السياق، قال آكي بيريتز، المحلل السابق في مكافحة الإرهاب بوكالة المخابرات المركزية: "كما رأينا خلال السنوات القليلة الماضية، لدى المجموعة أيضًا إستراتيجية لمواصلة العمليات خلال العقد المقبل".
وأضاف: "من الجيد تصفية القائد، لكنها ليست مجرد جماعة إرهابية، إنها أيديولوجية أيضًا. ومكافحة ذلك ستكون أكثر صعوبة من مجرد عملية عسكرية أو استخباراتية واحدة ناجحة".
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وإجمالًا، يرى المحللون أن القاعدة تحملت بعد مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في هجوم بحري عام 2011، وعاش تنظيم القاعدة في العراق كداعش بعد مقتل مؤسسها أبى مصعب الزرقاوي، في غارة جوية أمريكية عام 2006، الأمر الذي يعني أن التنظيمات الإرهابية قد تمتلك قدرات تنظيمية عالية، وبالأخص في ما يتعلق بالتسلسل الهرمي للقادة الفاعلين فيها، ما يجعل القضاء عليها بشكل تام أمرا ليس بالسهل.