حسام البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة الفراعنة

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

حسام البدري

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن شارة قيادة الفراعنة شغلت فكره خلال الأيام الماضية، لكنه حسم أمره مع معاونيه في هذا الشأن، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة إنه قرر إبقاء الوضع كما هو، مؤكدا أن نظام الأقدمية هو الفاصل في أمر شارة قيادة المنتخب، وسيتم الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة، دون تغيير، مضيفًا أن ما أثير حول منح الشارة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أمر غير صحيح، مشددا على أنه لم يتطرق لأشخاص، لكنه كان يبحث عن نظام وأسس يتم العمل بها خلال وجوده مع المنتخب.

واسترسل مدرب الفراعنة قائلا إن أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي وقائد المنتخب السابق، لم توجه له الدعوة، بينما عاد أحمد فتحي بعد غياب عامًا، لذلك "فمن الطبيعي أن يحصل فتحي على الشارة في مباراة بتسوانا لأنه الأقدم، كما أفضل وجود قائد المنتخب في الملعب بشكل مستمر، لا أن يبقى على