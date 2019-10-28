سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعرف على تقييم الاتحاد الدولي للاتصالات لسرعات الإنترنت بمصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية
كشف الدكتور رأفت هندي مساعد وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بتخصيص فريق عمل تقني لتقديم الدعم الفني الخاص بشبكة الإنترنت داخل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ. وأضاف هندي، أن وفد الاتحاد الدولي للاتصالات أشاد بسرعات الإنترنت داخل مصر بشكل عام وداخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ بشكل خاص، موضحا أن سرعة الإنترنت داخل القاعة تصل إلى 10 جيجا بت. وأوضح مساعد وزير الاتصالات، أن كافة الوفود تستطيع مباشرة أعمالها داخل المؤتمر عبر شبكة إنترنت عالية الجودة.
وتنطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر.ويعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لأول مرة منذ 20 عاما خارج
اقرأ المزيد
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

مصر تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC»

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي المهم "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وهو يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
منتدى المرأة

أبرزهن فنانة.. منتدى المرأة يُكرم 30 سيدة مصرية

عقدت مؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدى، المنتدى الأول للمرأة المصرية والذى انطلق بالقاهرة لتكريم 30 قصة نجاح للمرأة المصرية. وأدارت نهاوند سرى الحلقة النقاشية الأولى ضمن حلقات النقاش بالمنتدى تضم نماذج لسيدات مصريات ناجحات. ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة المصرية في مختلف المجالات العلمية والعملية والرياضية والانسانية والمال والاعمال واصحاب الهمم الخاصة والمسئولية الاجتماعية. وحضر المؤتمر عدد من السيدات المؤثرات في مجالاتهن، جاء على رأسهن النائبة البرلمانية أنيسة حسونة.
شحن السيارات الكهربائية

5 تحديات.. هل تغزو مصر صناعة السيارات الكهربائية؟

وتراهن الشركات على السيارات الكهربائية كونها مستقبل تلك الصناعة الضخمة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وأخطار التغيرات المناخية. وفطنت الحكومة المصرية لهذا المستقبل الكبير الذي ينتظر هذه التقنيات الحديثة وبدأت تخطو خطوات كبيرة نحو هذا المستقبل عبر نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في ربوع المحروسة، وعقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعة هنا، مع إصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 419 لسنة 2018 بإعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدامها.. فهل تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

تفاصيل استرداد تابوت «نچم عنخ».. والنائب العام يحقق

كشفت وزارة الآثار، عن تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وقال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، لكن ناتج من الحفر خلسة، موضحا أن التابوت يمثل إضافة مهمة للمتاحف المصرية، ويرجع تاريخه لنهاية العصر البطلمي وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، يبلغ طوله 2 متر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]