تعرف على تقييم الاتحاد الدولي للاتصالات لسرعات الإنترنت بمصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

كشف الدكتور رأفت هندي مساعد وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بتخصيص فريق عمل تقني لتقديم الدعم الفني الخاص بشبكة الإنترنت داخل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ. وأضاف هندي، أن وفد الاتحاد الدولي للاتصالات أشاد بسرعات الإنترنت داخل مصر بشكل عام وداخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ بشكل خاص، موضحا أن سرعة الإنترنت داخل القاعة تصل إلى 10 جيجا بت. وأوضح مساعد وزير الاتصالات، أن كافة الوفود تستطيع مباشرة أعمالها داخل المؤتمر عبر شبكة إنترنت عالية الجودة.

وتنطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر.ويعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لأول مرة منذ 20 عاما خارج