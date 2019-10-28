رياضة

بوفون يشبه تأثير غياب كيليني برونالدو

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يرى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أن التأثير الذي سيحدثه غياب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني، يماثل التأثير الذي سيحدث للسيدة العجوز في حال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة. ويأتي ذلك بعد تعرض كيليني، قائد البيانكونيري، للإصابة بالرباط الصليبي، وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "إصابة كيليني سرّعت من عملية إدخال دي ليخت في المشاركة واللعب، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون لدينا لاعب جاهز (دي ليخت) في شهر مارس حتى لو بدا في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".
وختم: "إصابة كيليني هي ضربة خطيرة، سيئة كما لو كانت إصابة تعرض لها كريستيانو رونالدو".  وانضم دي ليخت (20 عامًا) لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 85 مليون يورو. ويعد كيليني من الركائز الأساسية في صفوف
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جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
انتر ميلان

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
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ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يستهدف تكرار تجربة رونالدو الصيف المقبل

يستعد يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة جديدة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد التعاقد في العام الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد، وذلك بفضل الإيرادات المميزة التي حققها البيانكونيري في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة السيدة العجوز تضع شروطا لتلك الصفقة، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لا ينوي يوفنتوس إبرام صفقة مشابهة في كل التفاصيل لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 33 عامًا بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.
ماتياس دي ليخت (4)

دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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