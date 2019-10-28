بوفون يشبه تأثير غياب كيليني برونالدو

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

كريستيانو رونالدو

يرى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أن التأثير الذي سيحدثه غياب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني، يماثل التأثير الذي سيحدث للسيدة العجوز في حال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة. ويأتي ذلك بعد تعرض كيليني، قائد البيانكونيري، للإصابة بالرباط الصليبي، وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "إصابة كيليني سرّعت من عملية إدخال دي ليخت في المشاركة واللعب، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون لدينا لاعب جاهز (دي ليخت) في شهر مارس حتى لو بدا في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".

وختم: "إصابة كيليني هي ضربة خطيرة، سيئة كما لو كانت إصابة تعرض لها كريستيانو رونالدو". وانضم دي ليخت (20 عامًا) لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 85 مليون يورو. ويعد كيليني من الركائز الأساسية في صفوف

وختم: "إصابة كيليني هي ضربة خطيرة، سيئة كما لو كانت إصابة تعرض لها كريستيانو رونالدو".



وانضم دي ليخت (20 عامًا) لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 85 مليون يورو.



ويعد كيليني من الركائز الأساسية في صفوف يوفنتوس، حيث توج مع السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي 8 مرات إلى جانب التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية، كما فاز بكأس إيطاليا 4 مرات وبالسوبر الإيطالي 4 مرات أيضًا.



وحصد كيليني "لاعب العام" مع يوفنتوس في موسم 2008- 2009، ودخل التشكيل المثالي للدوري الإيطالي 4 مرات، وتوج بجائزة أفضل مدافع في الكالتشيو 3 مرات من قبل، ودخل التشكيل الأفضل في أوروبا عام 2017.