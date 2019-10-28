جريمة

«رشوة حي الموسكي وولاية سيناء» أبرز محاكمات الإثنين

تامر عاشور يُحاكم بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركات إنتاج وتوزيع فني
تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من القضايا المهمة، أبرزها محاكمة مسؤول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي، حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى سنتين، وتغريمها كفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألفا و210 جنيهات. تهرب تامر عاشور    تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم
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اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المتهمين (1)

«هتشتغل في البترول».. مدير فندق يقع ضحية نصاب محترف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير أحد الفنادق السياحية، تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث زعم القائم عليها أنه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية، وادعى قدرته على تعيينه موظفا بالشركة خلافا للحقيقة.
اكاديمية-الشرطة

الداخلية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر أمراض السمنة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية فى هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية. وتناولت الندوة طرحا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية فى الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.
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شبيب-الضمرانى (2)

السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
محكمة-ارشفية

جنايات القاهرة تصدر حكمها على متهمي «عنف المطرية»

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف المطرية" وتنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وذلك عن أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهم اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهم.
محمود البنا

قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".
طعنات-سكين-جريمة

«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
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