«رشوة حي الموسكي وولاية سيناء» أبرز محاكمات الإثنين

تامر عاشور يُحاكم بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركات إنتاج وتوزيع فني

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددا من القضايا المهمة، أبرزها محاكمة مسؤول بحي الموسكى بتهمة الرشوة، ومحاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي، حيث تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى سنتين، وتغريمها كفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألفا و210 جنيهات. تهرب تامر عاشور تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم

تهرب تامر عاشور

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألفا و210 جنيهات.



تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس اليوم، نظر جلسة محاكمة المطرب تامر عاشور، في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.





كانت محكمة جنح التهرب الضريبي قضت غيابيا بمعاقبة «عاشور» بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وصدر الحكم فى حضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.



أسندت نيابة التهرب الضريبي إلى المطرب تامر عاشور تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع "شركة أرت أستوديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".

أحداث السفارة الأمريكية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة داخل معهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، المنسوب للمتهمين فيها عدد من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمد وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولي.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، بقبول الطعون المقدمة منهم على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإعدام شنقا والسجن، في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية التي تعود وقائعها إلى عام 2013.



وجاء حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول، إذ كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في فبراير 2017 بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، و14 متهما بالسجن المؤبد حضوريا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد أيضا، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 10 سنوات.





ولاية سيناء

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلى أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

كشفت التحقيقات عن تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.