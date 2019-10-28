مرتضى منصور: مقتنع بحسام البدري.. وهذا موقف ميتشو

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

مرتضى منصور

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته باستدعاء أحمد سيد "زيزو"، لاعب خط وسط القلعة البيضاء، للمنتخب الوطني في المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 11 و14 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد منصور في تصريحات تليفزيونية. وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، كان يستحق الانضمام للمنتخب بجوار محمود علاء وأحمد سيد (زيزو) وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمد عواد حارس المرمى. وأعتقد أن إصابة محمد عبد الغني تسببت فى عدم انضمامه في المرحلة الماضية".

وأكد رئيس الزمالك أنه مقتنع تمامًا بحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وكان يريد التعاقد معه لقيادة الزمالك من قبل، موضحًا أنه مدرب محترم ويحتاج للمساندة. كما أبدى شعوره بالغضب الشديد من تناقض بعض الجماهير بخصوص المدير الفني للفريق الأبيض، موضحًا أن البعض يطالبه برحيل المدرب الصربي ميتشو، مشيرًا

وأكد رئيس الزمالك أنه مقتنع تمامًا بحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وكان يريد التعاقد معه لقيادة الزمالك من قبل، موضحًا أنه مدرب محترم ويحتاج للمساندة.



كما أبدى شعوره بالغضب الشديد من تناقض بعض الجماهير بخصوص المدير الفني للفريق الأبيض، موضحًا أن البعض يطالبه برحيل المدرب الصربي ميتشو، مشيرًا إلى أنه إذا فعل ذلك سيهاجمونه أيضًا بداعي أنه لا يحافظ على استقرار الفريق.



وأوضح أن ميتشو مستمر ولا نية لإقالته، مؤكدًا أن المدرب الصربي حصل على بطولة في أول أسبوعين وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسير بخطى جيدة في الدوري، وبالتالي لا مبرر لرحيله.



وعن التعاقدات الشتوية للزمالك، قال: "لن أتحدث عن أي لاعب نفاوضه لضمه في شهر يناير المقبل، الزمالك يحتاج إلى لاعب وسط بعد إصابة محمود عبد العزيز (زيزو) وسنضم صفقة لتدعيم هذا المركز".