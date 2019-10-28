مرتضى منصور يعلن عودة كاسونجو إلى الزمالك

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

كابونجو كاسونجو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أرسل تذاكر الطيران للكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم القلعة البيضاء السابق، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن كاسونجو لاعب زملكاوي وسيتدرب مع الفريق، وذلك حسبما أفاد منصور في تصريحات تليفزيونية. ووجه رئيس الزمالك تحذيرًا لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حال تطاول أعضاء إدارته أو من ينتمون للقلعة الحمراء على الزمالك، مشيرًا إلى أن بعض مَن يحيطون بالخطيب يحركون مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم ضد القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور أنه لا يهتز بمسألة الهجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشتائم التي يتعرض لها نادي الزمالك يوميا، موضحًا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يمنح القلعة البيضاء أي مبالغ مالية. وهاجم مرتضى منصور نغمة تسوله أموالا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا

وأكد مرتضى منصور أنه لا يهتز بمسألة الهجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشتائم التي يتعرض لها نادي الزمالك يوميا، موضحًا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يمنح القلعة البيضاء أي مبالغ مالية.



وهاجم مرتضى منصور نغمة تسوله أموالا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قائلا: "عندما تعاونت مع آل الشيخ قام بتدعيم الفريق بعدة صفقات مثل الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، وتمويل راتب السويسري كريستيان جروس".



كما أوضح رئيس الزمالك أن وزير الشباب والرياضة أكد عدم وجود أي مشكلة حقيقية على أرض الواقع بين نقابة الصحفيين وإدارة القلعة البيضاء، وسيتم حل الأمر قريبًا لأن المشكلة شخصية لا أكثر.