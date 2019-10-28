ريبيري مهدد بعقوبة قاسية بعد طرده أمام لاتسيو

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

فرانك ريبيري

بات النجم الفرنسي فرانك ريبيري مهددًا بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة، بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له عقب نهاية مباراة فريقه فيورنتينا مع لاتسيو، وعاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات بالفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 على مضيفه فيورنتينا، أمس الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن ريبيري تعرض للطرد بعدما اعترض بشدة ودفع حكم الراية عقب صافرة نهاية اللقاء الذي شهد العديد من البطاقات الصفراء بجانب طرد لوكا رانييري لاعب الفيولا.

وأضاف أن الحكم الأول كتب في تقريره الرسمي عن المباراة أن ريبيري تعرض للطرد، ما يعني أن اللاعب الفرنسي مهدد بتلقي عقوبة كبيرة بعد نهاية جولة الكالتشيو. وارتفع رصيد لاتسيو إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة ليظل في المركز التاسع. وشارك ريبيري مع فيورنتينا في 9 مباريات

وأضاف أن الحكم الأول كتب في تقريره الرسمي عن المباراة أن ريبيري تعرض للطرد، ما يعني أن اللاعب الفرنسي مهدد بتلقي عقوبة كبيرة بعد نهاية جولة الكالتشيو.



وارتفع رصيد لاتسيو إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة ليظل في المركز التاسع.



وشارك ريبيري مع فيورنتينا في 9 مباريات هذا الموسم، جميعها في الدوري الإيطالي.



وفي تلك المباريات سجل النجم الفرنسي هدفين، بواقع هدف في شباك أتالانتا في الجولة الرابعة، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.



كما سجل في الفوز على ميلان بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة، وصنع ريبيري هدفين أيضًا، بواقع هدف في مباراة سامبدوريا التي فاز فيها فيورنتينا 2-1 في الجولة الخامسة، وصنع في خسارة الفيولا في المباراة الأخيرة أمام لاتسيو.