رياضة

ريبيري مهدد بعقوبة قاسية بعد طرده أمام لاتسيو

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
بات النجم الفرنسي فرانك ريبيري مهددًا بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة، بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له عقب نهاية مباراة فريقه فيورنتينا مع لاتسيو، وعاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات بالفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 على مضيفه فيورنتينا، أمس الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن ريبيري تعرض للطرد بعدما اعترض بشدة ودفع حكم الراية عقب صافرة نهاية اللقاء الذي شهد العديد من البطاقات الصفراء بجانب طرد لوكا رانييري لاعب الفيولا.
وأضاف أن الحكم الأول كتب في تقريره الرسمي عن المباراة أن ريبيري تعرض للطرد، ما يعني أن اللاعب الفرنسي مهدد بتلقي عقوبة كبيرة بعد نهاية جولة الكالتشيو. وارتفع رصيد لاتسيو إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة ليظل في المركز التاسع. وشارك ريبيري مع فيورنتينا في 9 مباريات
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جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
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مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
انتر ميلان

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

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روما - ميلان

روما يفوز على ميلان فى الدورى الإيطالى

حقق فريق روما الفوز على نظيره آى سي ميلان بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولمبياكو، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح الذئاب كل من إيدين دجيكو فى الدقيقة الـ38 ونيكولو زانيلولو فى الدقيقة الـ58، بينما سجل لصالح الميلان تيو هيرنانديز فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يحتل روما المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يقع ميلان فى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط.
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
ريبيري‎

رئيس بايرن ميونيخ: ريبيري رفض الصين واختار كرة القدم

تغنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بقرار فيورنتينا الإيطالى، بالتعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيرى، والذى تم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل الاعب الفرنسي لصفوف فيورنتينا فى صفقة انتقال حر. وقال رومينجيه فى تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "مونتيلا -مدرب فيورنتينا- اتخذ خطوة ذكية، حيث أفسح الفريق الإيطالى المجال لريبيرى فى الهجوم دون إجباره على الدفاع، لذا يمكنه التركيز بشكل أكبر، وذلك مكنه من تسجيل هدف عظيم أمام ميلان".
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