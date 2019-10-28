السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.

وأشارت السعيد إلى أهمية «قمة صوت مصر» التي تسهم في تحديد الوسائل والبرامج اللازمة لدعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في ما بينهم، مؤكدة أن دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة يتخطى فكرة المسؤولية المجتمعية. وتنظم وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة