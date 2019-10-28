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السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.
وأشارت السعيد إلى أهمية «قمة صوت مصر» التي تسهم في تحديد الوسائل والبرامج اللازمة لدعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في ما بينهم، مؤكدة أن دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة يتخطى فكرة المسؤولية المجتمعية. وتنظم وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: برامج لدعم المشروعات بالمحافظات الفقيرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة لوضع البرامج والخطط التنفيذية، والتي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر فقرا. وأشارت السعيد إلى توجيه برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجاه المحافظات الأكثر فقراً، وتخصيص نسبة محددة من التمويل لهذه المحافظات، وزيادة الدعم الفني والتمويلي المقدم لأنشطة الأسر المنتجة في المحافظات المستهدفة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

1.1 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة خلال 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال العام المالي 2018- 2019 بضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 460 مليارا بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 2019- 2020 لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنسبة نحو 25%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، على أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الحكومة تبذل الجهود اللازمة لخفض معدل الفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تركز في خططها علي عدد من الموضوعات الرئيسة لعل أبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية، مشيرة إلى كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة علي مواجهتها. وأضافت السعيد، أن برنامج عمل الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية.
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