بعد السقوط برباعية.. فيلاس بواش يفتح النار على توخيل

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

توماس توخيل

لم يتمالك البرتغالي أندريه فيلاس بواش، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أعصابه بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية في الدوري الفرنسي، ونسب بواش تفوق سان جيرمان إلى الميزانية الضخمة التي يملكها مدربه الألماني توماس توخيل. وأضاف المدرب البرتغالي عبر قناة "كانال بلس": "لم أكن بحاجة لتصدير الضغوط لأحد، وتوماس توخيل بإمكانه أن يخترع أي شيء يريده بما لديه من إمكانيات، والملايين التي يمتلكها والمليارات التي يصرفها، كما أرى أن مدرب باريس سان جيرمان عليه أن يركز فى المنافسة على دوري الأبطال".

من جانبه رد مدرب سان جيرمان على تصريحات أندريه فيلاس بواش، قائلا: "هذا رأيه، مباراة مارسيليا تبقى مواجهة تاريخية في فرنسا، لا بد من احترامها، فهي ليست مثل أي لقاء آخر بالنسبة للجماهير ولمدينة باريس، وبصرف النظر عن أفضليتنا ماليا من عدمها، يجب أن نفوز ونظهر قدراتنا، وفي كرة القدم كل شيء وارد، سواء في