رياضة

بعد السقوط برباعية.. فيلاس بواش يفتح النار على توخيل

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
توماس توخيل
توماس توخيل
لم يتمالك البرتغالي أندريه فيلاس بواش، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أعصابه بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية في الدوري الفرنسي، ونسب بواش تفوق سان جيرمان إلى الميزانية الضخمة التي يملكها مدربه الألماني توماس توخيل. وأضاف المدرب البرتغالي عبر قناة "كانال بلس": "لم أكن بحاجة لتصدير الضغوط لأحد، وتوماس توخيل بإمكانه أن يخترع أي شيء يريده بما لديه من إمكانيات، والملايين التي يمتلكها والمليارات التي يصرفها، كما أرى أن مدرب باريس سان جيرمان عليه أن يركز فى المنافسة على دوري الأبطال".
من جانبه رد مدرب سان جيرمان على تصريحات أندريه فيلاس بواش، قائلا: "هذا رأيه، مباراة مارسيليا تبقى مواجهة تاريخية في فرنسا، لا بد من احترامها، فهي ليست مثل أي لقاء آخر بالنسبة للجماهير ولمدينة باريس، وبصرف النظر عن أفضليتنا ماليا من عدمها، يجب أن نفوز ونظهر قدراتنا، وفي كرة القدم كل شيء وارد، سواء في
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التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

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«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
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توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
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