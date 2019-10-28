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البقية في مذكراته (2)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
أنيس منصور
أنيس منصور
في عام 1988 أصدر أنيس منصور كتابه «عبد الناصر المفترى عليه.. والمفتري علينا» مجمعًا، بعد أن نشره في مقالات، وكان أثره عميقا في الرأى العام. كان ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على قرار الرئيس جمال عبد الناصر فصله من عمله عام 1963 بسبب المقال الذي نشره في «أخبار اليوم» بعنوان «حمار الشيخ عبد السلام».
تداعيات هذا المقال كانت أول درس تعلمه أنيس منصور فى الكتابة السياسية، كان درسا قاسيا يوم أن كتب وعاقبه الرئيس جمال عبد الناصر بالفصل من عمله، وكان رئيسا لتحرير مجلة «الجيل» ومدرسا للفلسفة فى الجامعة، ووجد نفسه فى الشارع، بلا راتب، محروما من الكتابة ومن التأليف ومن الخروج من مصر إلى أى مكان
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انيس-منصور

والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
الثقافة-والمعرفة

بعيدا عن ثرثرة الحياة.. إلا قليلا!

لا مجال للصوت الواحد، التعددية تثرى الرؤى.. الاتجاه الأحادي ولَّى.. تداخل الأصوات وتشابكها وحتى اشتباكها سمة المجتمعات التي تستحق الحياة.. بين يدي أكثر من ومضة في بضعة سطور شفافة.. جديرة بالدعوة للتأمل والتحديق فيها.. لعلها تروي القلوب الظمأى والماء ينساب أمامها زلالا.. وتجادل الأرواح الشاردة في هجير الحيرة واليقين المراوغ.. وتحاور العقول التي تعاني من طغيان اللا معقول على المعقول.
كتابات-وخواطر (2)

«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-2

أكمل في هذا المقال الجزء الثاني من قراءتي للكتاب، حيث يتحدث دوبريه عن السجن بوصفه مصيفا لا إراديا يتوفر فيه الحيز المحفر للمراجعة والتأمل، بدون أي سبيل للهروب.
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لا تضربوا هذه الأمثال الضالة المضللة!

ما أشد احتياجنا إلى المراجعات لما هو في ظاهره مستقر، وما هو بمستقر في الفكر والذاكرة الجمعية والوجدان، خاصة الشعبي! الدنيا تتغير والعالم كل حين في شأن، والحياة متجددة ولها متطلباتها، فالجمود مرفوض ممقوت بل هو شرك، الحياة حيوية وفكرها الفائز هو الذي يكون فكرا على واقع وليس فكرا على فكر، كم من المسلّمات نحسبها صالحة لكل زمان ومكان وذات عمر طويل! لكن عند التحديق فيها نرى أنها طائشة، مشحونة بالشطط اللا معقول، مسكونة بالشطح السلبي.
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انيس-منصور

والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
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