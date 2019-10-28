البقية في مذكراته (2)

د. مجدي العفيفي

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

في عام 1988 أصدر أنيس منصور كتابه «عبد الناصر المفترى عليه.. والمفتري علينا» مجمعًا، بعد أن نشره في مقالات، وكان أثره عميقا في الرأى العام. كان ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على قرار الرئيس جمال عبد الناصر فصله من عمله عام 1963 بسبب المقال الذي نشره في «أخبار اليوم» بعنوان «حمار الشيخ عبد السلام».

تداعيات هذا المقال كانت أول درس تعلمه أنيس منصور فى الكتابة السياسية، كان درسا قاسيا يوم أن كتب وعاقبه الرئيس جمال عبد الناصر بالفصل من عمله، وكان رئيسا لتحرير مجلة «الجيل» ومدرسا للفلسفة فى الجامعة، ووجد نفسه فى الشارع، بلا راتب، محروما من الكتابة ومن التأليف ومن الخروج من مصر إلى أى مكان

تداعيات هذا المقال كانت أول درس تعلمه أنيس منصور فى الكتابة السياسية، كان درسا قاسيا يوم أن كتب وعاقبه الرئيس جمال عبد الناصر بالفصل من عمله، وكان رئيسا لتحرير مجلة «الجيل» ومدرسا للفلسفة فى الجامعة، ووجد نفسه فى الشارع، بلا راتب، محروما من الكتابة ومن التأليف ومن الخروج من مصر إلى أى مكان آخر، وفى ذلك الوقت طلب منه عدد من الأصدقاء أن يترك مصر نهائيا، حتى فكر فى الهرب من بورسعيد ولكن ظروفا خاصة منعته من ذلك.

أما هذا المقال فكان تعليقا على رواية توفيق الحكيم «السلطان الحائر» وقد عكس المعانى الواردة فى رواية الحكيم على أوضاع الصحافة فى مصر، وكانت قد أممت نهائيا ولقى الأستاذان مصطفى أمين وعلى أمين كل أنواع الهوان، ولكنهما رفضا ذلك ووجدا أن موقف الرئيس عبد الناصر لم يكن موقفا قوميا من الدرجة الأولى، بل إنه موقف شخصى، وكان أنيس وثيق الصلة بالأستاذين علِى أمين ومصطفى أمين، وبعلى أمين أكثر صداقةً وحبا وتشجيعا وحزنا على ما أصابهما وأصابه.

يتذكر: عندما أعدت نشر هذا المقال فى مجلة (أكتوبر) قرأه الرئيس أنور السادات فقال ضاحكا:

- أعوذ بالله، إن هذا المقال تستحق عليه الشنق وليس الفصل.

وفى أول لقاء للرئيس السادات مع محررى أكتوبر فى «ميت أبو الكوم» رويت قصة هذا المقال وحرية الصحافة فى عهد الرئيس عبد الناصر وأعدت تعليق الرئيس السادات وقلت مداعبا: سيدى الرئيس، إنك تحيرنى، فالرجل الذى كان يشنق الناس اكتفى بفصلى وأنت الذى لا تفصل الناس تطلب شنقى.

كثير من السادة القراء طالبوني بسرد حكاية هذا المقال قبل الشروع في الحديث عن علاقة أنيس منصور بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهذا هو المقال الذي بسببه فصله الرئيس جمال عبد الناصر شهرا من عمله، وحرمه من التأليف والخروج «حدث هذا فى القاهرة من 700 سنة، علم أهل القرية أن الشيخ عبد السلام قد أهين فقرر أن يترك القاهرة وأن الخلاف بينه وبين السلطان على سيادة القانون، القانون مع الشيخ والسيف مع السلطان، القانون يحميه إيمان الشيخ عبد السلام والظلم مع السلطان يحميه السيف ويحميه ألوف المماليك الطغاة الظالمين.

وخاف الناس وأشفقوا على الشيخ وراحوا يمسكون بالشيخ عبد السلام ويشيرون إلى أولاده ويشير هو إلى السماء، يشيرون إلى صمته، ويشير هو إلى الأرض التى هى نهاية كل حى، يشيرون إلى السرير وهو يشير إلى حماره الذى وقف بالباب ينتظر التحرك إلى الشام.

قالوا له: الصبر يا شيخ

قال: لا صبر على ظالم

قالوا له: الحلم يا شيخ

قال: لا حلم مع جاهل

قالوا له: السلطان يحب

قال: بل يحب ضعفى أمام القانون

قالوا له: لا حياة للمسلمين بعدك

قال: الإسلام له رب يحميه

قالوا له: السلطان يقتلك

قال: ليس أروع من الموت فى سبيل الله

قالوا له: إرضاء السلطان سهل

قال: إرضاء السلطان إغضاب لله

قالوا له: يكفى تقبيل يديه وبعد ذلك كل شيء يهون

قال: بل كل شيء يهون إلا هذا

قالوا له: ألا تقبل يدي ابنك؟

قال: فعلت ذلك كثيرا

قالوا له: تصور أن يد السلطان هى يد ابنك فقبلها من أجل المسلمين

قال: لو أن السلطان لا يدرى ما أفعل لقبلت يده ألف مرة ولو كان لا يدرى فأنا أدرى وأعرف أن هذا هوان، اتركونى.

وركب حماره واتجه به إلى الشام، إنه فى هذه اللحظة كان يشبه الفتى الزنجى الكسيح فى الأوبرا الأمريكية «بورجى» عندما اتجه إلى نيويورك على ظهر مقعد له عجلات وكانت تجره معزة، إن بورجى هذا اتجه إلى نيويورك يبحث عن محبوبته التى خطفها أحد البلطجية ومن ورائه أهل المدينة يرثون لحاله لأنه لا يعرف أن أمامه خمسة آلاف ميل لكى يصل إلى محبوبته.

ومن وراء الشيخ عز الدين بن عبد السلام خرج سكان القاهرة فلا حياة لهم بعد هذا القاضى العادل الذى يواجه ظلم السلطان والمماليك، ويومها قال أحد رجال الحاشية للسلطان: إذا خرج هذا الرجل من مصر سقط عرشك.

وخرج السلطان ليرى ماذا فعل الشيخ عبد السلام فوجد عددا كبيرا من الناس يمشون وراءه يبكون كلهم من الفقراء والأغنياء، وأرسل إليه السلطان رجال الحاشية ولكن الشيخ أصر على السفر إلى الشام، وكان الشيخ عبد السلام يتحدث إلى الناس وهو راكب حماره، وكان يقول: إننى آخذ معى حمارى هذا بالنيابة عن بقية الحمير التى تركتها ورائى فى مصر.

وأخيرا جاء السلطان وطلب من الشيخ أن يعود، واعتدل الشيخ فى جلسته فوق الحمار وقال: ومطالبى؟

قال له السلطان: أحققها لك فأنت الشريعة يا شيخ عبد السلام.

قال الشيخ: بل حارسها يا أيها الإنسان.

وكان الشيخ عبد السلام طرازا غريبا من رجال الدين، كان يؤمن بالمساواة بين الناس جميعا، لا فرق بين سلطان وأى إنسان، لا فرق بين المماليك والتجار، وكان ينادى المملوك بقوله (يا أى شىء يا أى حاجة)، وكان ينادى العلماء بقوله (يا طالب يا إمام)، وعندما رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضى قضاة مصر، التف الناس حوله يشكون ظلم المماليك وحماية السلطان لهم فقرر الشيخ عبد السلام أن ينفذ تعاليم الشريعة الإسلامية ويطبق سيادة القانون على الجميع، فالشريعة الإسلامية تنص على أن المملوك لا يحق له البيع ولا الشراء ولا الزواج ولا الطلاق لأن المملوك بلا إرادة ولا عقل، وليس حرا، أى أنه لا شىء، ولكى يتحول المملوك إلى «شىء» يجب أن يباع فى مزاد علنى، والذى يشترى هذا المملوك له وحده الحق فى أن يطلق سراحه، أى أن ينعم عليه بنعمة الإنسان الحر فإذا صار حرا أصبحت له حقوق جميع المواطنين الأحرار، ومعنى ذلك أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام يرى أن الأمراء المماليك يجب أن يباعوا كالبهائم فى السوق قبل أن تكون لهم هذه السلطة على المصريين الأحرار، وهذا رأى الشريعة، فالشيخ عبد السلام قد أفتى وأعلن كلمة الشريعة ثم جلس فى بيته وضجت القاهرة بالدهشة والخوف وانزعج السلطان، وذهب المماليك إلى مولاهم السلطان يطلبون منه أن يمسح هذا العار، وثار السلطان عندما علم أن القاهرة كلها تنتظر هذا اليوم العظيم وأن الشيخ عبد السلام متمسك برأيه وإلا فالحمار بالباب والطريق مفتوح إلى الشام، وأصبح حمار الشيخ عبد السلام أشهر حمار فى القاهرة وأحب الحيوانات إلى الأمراء فلا يكاد الواحد منهم يمر أمام بيت الشيخ عبد السلام حتى ينزل من فوق حصانه ويتفرج على الحمار وفى بعض الأحيان يقبّله، وكان الشيخ عبد السلام يسمح لهذه الأفواه البيضاء التى قبلت الحمار بأن تقبل يده وحجته فى ذلك أن (حمارى هذا أفضل من المماليك، ثم إن قبلات المماليك لا تنقض الوضوء)، وكان يقولها جادا، فالشيخ عبد السلام لا يعرف المزاح.

وعندما طالب ببيع الأمراء، لم يكن يدرك هذه النكتة التاريخية ولم يكن يتصور أن هذا شىء جديد فى التاريخ، لم يكن يدرى أن هذه العبارة التى قالها فى ثانية ستصبح مسرحية لتوفيق الحكيم بعنوان «السلطان الحائر» بعد سبعة قرون.

ولكن الشيخ عبد السلام كان بسيطا وكان جادا جافا، وحاول أحد الأمراء أن يقتل الشيخ عبد السلام، ثم ذهب إليه السلطان بنفسه وفى يده سيف، وأمام عدد كبير من الخدم، دق باب الشيخ برجله ثم بسيفه، وكان ابن الشيخ هو الذى فتح الباب، قال له السلطان: قل لوالدك أن يعدل عن رأيه وإلا قتلته.

وظهر الشيخ عبد السلام، ونظر الشيخ إلى السلطان كما تنظر الأفعى إلى العصفورة الصغيرة فتسقط العصفورة من شدة الفزع، وسقط السيف من يد السلطان وسقط السلطان أيضا، ولكن الشيخ عبد السلام أصر على بيع المماليك، ولم يجد الأمراء مفرا من الشيخ أو من الشريعة، وأعلن الشيخ عبد السلام فى القاهرة أن الأمراء للبيع.

ولم يقبل البيع الرمزى، أى مجرد إهانة هؤلاء المماليك وعرضهم كالماشية أمام المواطنين، وإنما البيع معناه البيع وبأغلى الأسعار؛ لأن هذه الأموال يجب أن تدخل خزانة المسلمين.

واتفق كل مملوك مع أحد أصدقائه على أن يشتريه، وكان الشيخ عبد السلام يطلب ثمنا غاليا فى كل مملوك، وبنفس الروح الجادة التى لا تفهم الهزار فى الحق، باع الشيخ عبد السلام حماره فى نفس السوق فلا فرق بين الحمير والأمير «كلها» أو «كلهم» حيوانات ما دامت بلا عقل ولا عدل ولا حرية، باع حماره لأنه قرر البقاء فى مصر، بعد أن تحررت من العبيد الذين يحكمون الأحرار، وطويت صفحة الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ولكن الشيخ نفسه يطل برأسه وبروحه فى ساعات الأزمات فى التاريخ، ولا أدعى أننى أراه الآن وإن كنت أتمنى أن أراه، وإذا ظهر فسوف يجد له ألوف التابعين، ولكن من المؤكد أن حماره سوف يجد أكثر من ثلاثين مليونا. مدد يا شيخ عبد السلام مدد.





