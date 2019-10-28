رياضة

لاعبو ساوثهامبتون يتبرعون بأجورهم عقب السقوط المهين

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
تعهد لاعبو ساوثهامبتون والطاقم التدريبي بالتبرع بأجورهم عن يوم الجمعة الماضي، الذي شهد تعرض الفريق لهزيمة مذلة (0-9) أمام ليستر سيتي، باستاد سانت ماريز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، إلى مؤسسة النادي الخيرية، في محاولة لإصلاح العلاقة مع الجماهير. وحقق ليستر سيتي رقما قياسيا تاريخيا بعد فوزه الكاسح على ساوثهامبتون، وهي أسوأ هزيمة لأصحاب الأرض في تاريخ النادي البالغ 133 عاما، كما أصبح ليستر صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز على نوتنجهام فورست 8-1 في فبراير 1999.
وقال ساوثهامبتون في بيان: "اللاعبون يعملون على إصلاح العلاقة مع جماهير النادي، وكخطوة أولى، قرر اللاعبون أنهم يرغبون في التبرع بأجورهم عن يوم مباراة ليستر إلى مؤسسة ساوثهامبتون، في محاولة للمساعدة في العمل المهم الذي تقوم به المؤسسة الخيرية". وكان قد أعلن رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون، تحمله المسؤولية
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جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
انتر ميلان

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
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ليستر سيتي (1)

أرقام من اكتساح ليستر لساوثهامبتون في البريميرليج

دخل ليستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعد تحقيقه انتصار تاريخي أمس الجمعة على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (9-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت ميريز ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وسجل أهداف "الثعالب" كل من جايمي فاردي (هاتريك)، وأيوزي بيريز (هاتريك)، وهدف لكل من بينجامين تشايلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون، وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هذه النتيجة هي الأكبر على الإطلاق التي يحققها فريق خارج ملعبه في تاريخ البريميرليج.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام اليونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
مانشستر-يونايتد (3)

تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أرسنال

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
أولي جونار-سولسكاير (9)

«سولسكاير VS إيمري» = 10 أهداف في 4 مواجهات

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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