لاعبو ساوثهامبتون يتبرعون بأجورهم عقب السقوط المهين

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

ساوثهامبتون

تعهد لاعبو ساوثهامبتون والطاقم التدريبي بالتبرع بأجورهم عن يوم الجمعة الماضي، الذي شهد تعرض الفريق لهزيمة مذلة (0-9) أمام ليستر سيتي، باستاد سانت ماريز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، إلى مؤسسة النادي الخيرية، في محاولة لإصلاح العلاقة مع الجماهير. وحقق ليستر سيتي رقما قياسيا تاريخيا بعد فوزه الكاسح على ساوثهامبتون، وهي أسوأ هزيمة لأصحاب الأرض في تاريخ النادي البالغ 133 عاما، كما أصبح ليستر صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز على نوتنجهام فورست 8-1 في فبراير 1999.

وقال ساوثهامبتون في بيان: "اللاعبون يعملون على إصلاح العلاقة مع جماهير النادي، وكخطوة أولى، قرر اللاعبون أنهم يرغبون في التبرع بأجورهم عن يوم مباراة ليستر إلى مؤسسة ساوثهامبتون، في محاولة للمساعدة في العمل المهم الذي تقوم به المؤسسة الخيرية". وكان قد أعلن رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون، تحمله المسؤولية