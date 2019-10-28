شجاعة الأهالي وسرعة المطافئ تنقذ المهندسين من كارثة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

حريق - أرشيفية

كشفت المعاينة الأولية عن ملابسات حريق اندلع في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين فجر اليوم الإثنين، وتبين أن ماسا كهربائيا في التوصيلات الخاصة بلافتة المعرض الواقع بتقاطع شارعي أحمد عرابي والرشيدي، نتج عنه حدوث شرر ونشوب حريق التهم اللافتة الإعلانية المثبتة بواجهة المعرض، وامتدت النيران إلى داخل المعرض، إلا أن شجاعة المارة وأصحاب المحلات المجاورة وسرعة وصول قوات الحماية المدنية منعت كارثة محققة حال اشتعال السيارات بالداخل، فضلا عن وجود مطعم مجاور.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من الخدمات المعينة بشارع أحمد عرابي، بتصاعد أدخنة كثيفة من معرض سيارات يقع أسفل عقار سكني وسط ارتفاع ألسنة اللهب. فور تلقيه البلاغ دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من الخدمات المعينة بشارع أحمد عرابي، بتصاعد أدخنة كثيفة من معرض سيارات يقع أسفل عقار سكني وسط ارتفاع ألسنة اللهب.



فور تلقيه البلاغ دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد.



ساعد الأهالي رجال الدفاع المدني في سرعة إخلاء المعرض من السيارات قبل امتداد النيران إليها، فضلا عن محاصرة مصدرها قبل وصولها إلى مطعم شهير مجاور، واقتصرت الخسائر على احتراق بعض محتويات المعرض (مكاتب- أدوات ومستلزمات) دون وقوع إصابات.



