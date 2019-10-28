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4.5 مليار جنيه حجم إنتاج صناعة الملابس خلال 2018

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عن الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) عام 2018. وقال الجهاز إن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2018 مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 21.6%، ويساهم نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال 2018، إذ بلغت 24%.
وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة بلغت نحو 4.5 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 3.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 35.1% وذلك طبقا لطلبات عقود التوريد فى السوق المحلية والتصدير، بينما بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 0.5%. وبلغت قيمة
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
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صناعة-الورق

الإحصاء: 86% زيادة في تكلفة صناعة الورق خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ نحو 132.50 خلال شهر أغسطس 2019 (أولي) مقابل 130.65 خلال شهر يوليو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%. وأوضح الجهاز من خلال نشرة البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بلغ 148.06 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو، إذ بلغ 81.33 بارتفاع قدره 86.1% وذلك طبقا لاحتياجات السوق.
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.
سلع-غذائية

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.2% خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا نحو 4.2%، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 15.4% خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%.
بطالة

باليوم العالمي للعمل اللائق..39% معدل التشغيل في مصر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العمل اللائق يتضمن فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2019 تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد". ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:
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