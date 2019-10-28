4.5 مليار جنيه حجم إنتاج صناعة الملابس خلال 2018

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

الملابس الجاهزة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عن الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) عام 2018. وقال الجهاز إن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2018 مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 21.6%، ويساهم نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال 2018، إذ بلغت 24%.

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة بلغت نحو 4.5 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 3.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 35.1% وذلك طبقا لطلبات عقود التوريد فى السوق المحلية والتصدير، بينما بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 0.5%. وبلغت قيمة