4.5 مليار جنيه حجم إنتاج صناعة الملابس خلال 2018
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
الملابس الجاهزة
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عن الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) عام 2018.
وقال الجهاز إن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2018 مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 21.6%، ويساهم نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال 2018، إذ بلغت 24%.
وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة بلغت نحو 4.5 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 3.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 35.1% وذلك طبقا لطلبات عقود التوريد فى السوق المحلية والتصدير، بينما بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 0.5%.
وبلغت قيمة
وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة بلغت نحو 4.5 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 3.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 35.1% وذلك طبقا لطلبات عقود التوريد فى السوق المحلية والتصدير، بينما بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 0.5%.
وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 36.2 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018 مقابل 29 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.7% وذلك لارتفاع إنتاج شركات سكر القصب (الموسمى) وخط إنتاج جديد لصناعة منتجات اللحوم، بينما بلغت 29.8 مليار جنيه فى الربع الثالث 2018 بنسبة زيادة 21.7%.
بينما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الورق ومنتجاته نحو 5.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018، مقابل 4.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 23.6%.