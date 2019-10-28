إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بمنشأة القناطر

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

أصيب 15 شخصا بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ على أثر حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الصليبة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الإثنين. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المرورية وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بدائرة مركز منشأة القناطر ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية. بدوره وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق من المباحث والمرور لفحص موقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته وأسبابه كاملة،