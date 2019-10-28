669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

الصادرات المصرية

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، الذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2018. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة فى دعم المنتج المحلي، وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك فى إطار خطتها لتعميق