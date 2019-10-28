بعد اكتساح مارسيليا.. توخيل ينفجر في وجه لاعبيه

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

باريس سان جيرمان

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مارسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى الرغم من حسم القمة الفرنسية بتلك النتيجة العريضة، فإن مدرب باريس سان جيرمان انفعل بشدة على لاعبيه، وصرح توخيل، عبر قناة "كانال بلس": "الفارق بين الشوطين كان كبيرا، لست راضيا على الإطلاق عن أداء فريقي في الشوط الثاني، تقريبا لم نفعل شيئا في الشوط الثاني، خسرنا الكرات بسهولة، ولم نخلق أي فرص أو هجمات"، وعن عصبيته الملحوظة، رد بقوله: "الأداء شيء والنتيجة شيء آخر، حتى بعد التقدم برباعية دون رد، يجب أن نتحلى بالجدية والتركيز".

وتابع: "لقد تراجعت كل إحصائياتنا في الشوط الثاني، انتهى اللقاء بالنسبة لنا بين الشوطين، لا أريد ذلك. نحن فريق قوي، ويجب أن نتعامل مع المباراة على أنها 90 دقيقة. لم يعجبني ما حدث". يذكر أن سان جيرمان سجل رباعيته كاملة في الشوط الأول، عن طريق كيليان مبابي وماورو إيكاردي بواقع ثنائية لكل منهما. يذكر

وتابع: "لقد تراجعت كل إحصائياتنا في الشوط الثاني، انتهى اللقاء بالنسبة لنا بين الشوطين، لا أريد ذلك. نحن فريق قوي، ويجب أن نتعامل مع المباراة على أنها 90 دقيقة. لم يعجبني ما حدث".



يذكر أن سان جيرمان سجل رباعيته كاملة في الشوط الأول، عن طريق كيليان مبابي وماورو إيكاردي بواقع ثنائية لكل منهما.



يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن نانت صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 11 جولة من الدوري.



وسجل رباعية سان جيرمان في مباراة أمس، ماورو إيكاردي في الدقيقة 10، وعاد للتسجيل من جديد في الدقيقة 26، وسجل كيليان مبابي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 32 و44.