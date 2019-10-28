رياضة

بعد اكتساح مارسيليا.. توخيل ينفجر في وجه لاعبيه

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مارسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى الرغم من حسم القمة الفرنسية بتلك النتيجة العريضة، فإن مدرب باريس سان جيرمان انفعل بشدة على لاعبيه، وصرح توخيل، عبر قناة "كانال بلس": "الفارق بين الشوطين كان كبيرا، لست راضيا على الإطلاق عن أداء فريقي في الشوط الثاني، تقريبا لم نفعل شيئا في الشوط الثاني، خسرنا الكرات بسهولة، ولم نخلق أي فرص أو هجمات"، وعن عصبيته الملحوظة، رد بقوله: "الأداء شيء والنتيجة شيء آخر، حتى بعد التقدم برباعية دون رد، يجب أن نتحلى بالجدية والتركيز".
وتابع: "لقد تراجعت كل إحصائياتنا في الشوط الثاني، انتهى اللقاء بالنسبة لنا بين الشوطين، لا أريد ذلك. نحن فريق قوي، ويجب أن نتعامل مع المباراة على أنها 90 دقيقة. لم يعجبني ما حدث". يذكر أن سان جيرمان سجل رباعيته كاملة في الشوط الأول، عن طريق كيليان مبابي وماورو إيكاردي بواقع ثنائية لكل منهما. يذكر
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جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
انتر ميلان

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
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ايكاردى‎ (2)

ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".
توماس-توخيل

بعد السقوط برباعية.. فيلاس بواش يفتح النار على توخيل

لم يتمالك البرتغالي أندريه فيلاس بواش، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أعصابه بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية في الدوري الفرنسي، ونسب بواش تفوق سان جيرمان إلى الميزانية الضخمة التي يملكها مدربه الألماني توماس توخيل. وأضاف المدرب البرتغالي عبر قناة "كانال بلس": "لم أكن بحاجة لتصدير الضغوط لأحد، وتوماس توخيل بإمكانه أن يخترع أي شيء يريده بما لديه من إمكانيات، والملايين التي يمتلكها والمليارات التي يصرفها، كما أرى أن مدرب باريس سان جيرمان عليه أن يركز فى المنافسة على دوري الأبطال".
باريس سان جيرمان - مبابي

باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا بالدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره أوليبمك مارسيليا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد حديقة الأمراء، ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي (ليجا 1)، بهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس للنقطة الـ27 ليواصل تصدره ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.. المباراة بدأت بتفوق واضح من أبناء توماس توخيل، الذي نجح سريعًا في قص شريط الأهداف، عندما سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حيث وضع الكرة برأسه لترتد من يد الحارس ويضعها مقصية لتسكن شباك مارسيليا.
مبابي (2)

موناكو يتوقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

يرى لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم في المستقبل القريب لصفوف ريال مدريد الإسباني، وقال كامبوس خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد"، وأضاف كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد"، وتابع كامبوس: "يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".
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