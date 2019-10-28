ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

ماورو إيكاردي

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".

وواصل: "أحب اللعب في باريس برفقة هذه المجموعة من اللاعبين. بالتأكيد هو أفضل فريق لعبت له، أشعر بالارتياح الشديد، تأقلمت بشكل جيد للغاية مع زملائي، وهو ما يساعدني على تسجيل الأهداف". ويلعب ماورو إيكاردي لسان جيرمان، معارا من إنتر ميلان الإيطالي، لمدة موسم واحد. يذكر أن إيكاردي شارك مع باريس سان جيرمان

وواصل: "أحب اللعب في باريس برفقة هذه المجموعة من اللاعبين. بالتأكيد هو أفضل فريق لعبت له، أشعر بالارتياح الشديد، تأقلمت بشكل جيد للغاية مع زملائي، وهو ما يساعدني على تسجيل الأهداف".



ويلعب ماورو إيكاردي لسان جيرمان، معارا من إنتر ميلان الإيطالي، لمدة موسم واحد.



يذكر أن إيكاردي شارك مع باريس سان جيرمان في 7 مباريات هذا الموسم، بواقع 4 مباريات في الدوري الفرنسي سجل خلالها 4 أهداف في شباك أنجرز ونيس ومارسيليا وصنع هدفا وحيدا.



كما شارك في 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، في شباك كل من جالطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.