أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

وقال ماريو مايوفيتش، مدير مكتب اتصالات الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، إن المصريين القدماء كانوا يوثقون اللحظات المهمة في حياتهم على جدران المعابد، وحاليا ننشر اللحظات المهمة في حياتنا على حوائط السوشيال ميديا. وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ اليوم، أنه على الرغم