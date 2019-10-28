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أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
وقال ماريو مايوفيتش، مدير مكتب اتصالات الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، إن المصريين القدماء كانوا يوثقون اللحظات المهمة في حياتهم على جدران المعابد، وحاليا ننشر اللحظات المهمة في حياتنا على حوائط السوشيال ميديا. وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ اليوم، أنه على الرغم
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الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
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4.5 مليار جنيه حجم إنتاج صناعة الملابس خلال 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عن الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) عام 2018. وقال الجهاز إن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2018 مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 21.6%، ويساهم نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال 2018، إذ بلغت 24%.
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السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.
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الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

تعرف على تقييم الاتحاد الدولي للاتصالات لسرعات الإنترنت بمصر

كشف الدكتور رأفت هندي مساعد وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بتخصيص فريق عمل تقني لتقديم الدعم الفني الخاص بشبكة الإنترنت داخل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ. وأضاف هندي، أن وفد الاتحاد الدولي للاتصالات أشاد بسرعات الإنترنت داخل مصر بشكل عام وداخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ بشكل خاص، موضحا أن سرعة الإنترنت داخل القاعة تصل إلى 10 جيجا بت. وأوضح مساعد وزير الاتصالات، أن كافة الوفود تستطيع مباشرة أعمالها داخل المؤتمر عبر شبكة إنترنت عالية الجودة.
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
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