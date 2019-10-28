رياضة

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
إنتر
إنتر
يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإمكانات الاقتصادية والعلاقات الجيدة بين اليونايتد وإنتر ميلان قد تؤثر فى مسار اللاعب، خاصة بعد رحيل لوكاكو وسانشيز إلى النيراتزوري في الصيف الماضي. جدير بالذكر أن سكرينيار انضم إلى إنتر قادمًا من سامبدوريا في موسم (2017-2018)، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو، ويرتبط
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جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
ايكاردى‎ (2)

ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".
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ليونيل ميسي (6)

مانشستر يونايتد يرغب في توجيه ضربة لميسي

يبدو أن مانشستر يونايتد عازم على دخول الميركاتو بقوة في ظل البداية الضعيفة للشياطين للحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وابتعادهم عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني، وأكدت العديد من التقارير الصحفية السابقة، أن ليونيل ميسي، طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.
برشلونة

برشلونة يبدأ البحث عن مدافع جديد بسبب إصابات أومتيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن برشلونة يفاضل بين مدافعين من إنتر ميلان لتدعيم خطه الدفاعى خاصة بعد إصابات أومتيتي المتكررة. وجاء فى تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالى"، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع الثنائى ستيفان دى فريج وميلان سكرينيار مدافعى الفريق الإيطالى، خاصة بعد تقديمهم لمستويات متقدمة تحت الإدارة الفنية لأنطونيو كونتي. ويعتبر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، من ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع برشلونة، خاصة في ظل مستوياته الثابتة مع نابولي خلال الموسمين الماضيين.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ودورتموند تخطف الأضواء في دوري الأبطال

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
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