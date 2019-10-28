اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإمكانات الاقتصادية والعلاقات الجيدة بين اليونايتد وإنتر ميلان قد تؤثر فى مسار اللاعب، خاصة بعد رحيل لوكاكو وسانشيز إلى النيراتزوري في الصيف الماضي. جدير بالذكر أن سكرينيار انضم إلى إنتر قادمًا من سامبدوريا في موسم (2017-2018)، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو، ويرتبط

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإمكانات الاقتصادية والعلاقات الجيدة بين اليونايتد وإنتر ميلان قد تؤثر فى مسار اللاعب، خاصة بعد رحيل لوكاكو وسانشيز إلى النيراتزوري في الصيف الماضي.



جدير بالذكر أن سكرينيار انضم إلى إنتر قادمًا من سامبدوريا في موسم (2017-2018)، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو، ويرتبط اللاعب بعقد مع النيراتزوري حتى يونيو 2023.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن متصدر جدول الترتيب غرناطة، الذي خاض مباريات أكثر من البارسا.



ومن جانبه قفز مانشستر يونايتد أمس الأحد إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نورويتش سيتي بنتيجة 3-1.