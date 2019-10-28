ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

أفراد كمين

من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.

قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات، تمكنت من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمان بدائرة مركز شرطة قنا، وذلك حال استقلالهما سيارة ميكروباص (قيادة أحدهما، وملك والده) فى الاتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلي. بتفتيش السيارة أمكن ضبط 35