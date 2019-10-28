جريمة

ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
أفراد كمين
أفراد كمين
من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.
قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات، تمكنت من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمان بدائرة مركز شرطة قنا، وذلك حال استقلالهما سيارة ميكروباص (قيادة أحدهما، وملك والده) فى الاتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلي. بتفتيش السيارة أمكن ضبط 35
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اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المتهمين (1)

«هتشتغل في البترول».. مدير فندق يقع ضحية نصاب محترف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير أحد الفنادق السياحية، تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث زعم القائم عليها أنه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية، وادعى قدرته على تعيينه موظفا بالشركة خلافا للحقيقة.
اكاديمية-الشرطة

الداخلية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر أمراض السمنة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية فى هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية. وتناولت الندوة طرحا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية فى الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.
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سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
خطف

خطف وتعذيب.. ماذا حدث لـ«سائق الإسكندرية» داخل منزل مهجور؟

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة اختفاء سائق فى العقد الثالث من العمر، عن مسكنه منذ 7 أكتوبر الماضى، وتبين أن مالك السيارة وعاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، قاموا باحتجاز المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها "سائق"، 29 عامًا وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى مرتكبي الواقعة.
كلبش

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بالسجائر في أسيوط

بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (مندوب مبيعات- مشرف مبيعات) يعملان بشركة للتجارة والتوزيع، يقع مقرها بقرية منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط، كشف عن سرقة سيارة محملة بالسجائر، وأبلغا بقيام ثلاثة مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية، باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما، محملة بكمية من السجائر، وذلك في أحد الطرق الفرعية بقرية الجمسة بدائرة المركز، وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها، وبداخلها صندوق حديدى يحوى مبلغا ماليا، وفروا هاربين.
انقلاب ميكروباص

متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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