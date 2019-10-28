جريمة

اعتداء جديد على معوق بالوراق تفضحه السوشيال ميديا

3 قاصرين تعدوا على طفل معوق بالضرب.. وخبير قانوني يؤكد أن عقوبتهم لن تزيد على 6 أشهر حبسا مع جواز إعفائهم من العقوبة حال التصالح مع المجني عليه
تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
ضرب معوق- تعبيرية
ضرب معوق- تعبيرية
مر شهران فقط على واقعة الاعتداء بالضرب والإهانة على طفل معوق داخل صالون حلاقة بمحافظة الشرقية، لتتكرر نفس الواقعة ولكن فى مركز الوراق بالجيزة، حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة طلاب يقومون بالتعدي بالضرب على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى الجريمة الجديدة التى أثارت استنفار قوات الأمن، الذين كثفوا جهودهم للتوصل إلى محل الواقعة وضبط الجناة والقبض عليهم، وتبين أنهم "أحداث" لا يزيد عمر أكبرهم على 17 سنة، وأنهم من قاموا بتصوير فيديو الاعتداء بأنفسهم وبثوه على الإنترنت.
طلاب صنايع الجريمة الجديدة شهدتها دائرة قسم شرطة الوراق، حيث تلقى رجال الأمن معلومات بشأن تداول فيديو يُظهر تعديا على شخص معوق بالضرب والإهانة والتحقير، ووقوع أحداث التعدي بدائرة القسم، وعلى الفور بدأت جهود البحث لتحديد مكان الحادث ومرتكبيه، وذلك عقب تتبع مصدر الفيديو المذاع على الإنترنت لواقعة التعدي
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