اعتداء جديد على معوق بالوراق تفضحه السوشيال ميديا
3 قاصرين تعدوا على طفل معوق بالضرب.. وخبير قانوني يؤكد أن عقوبتهم لن تزيد على 6 أشهر حبسا مع جواز إعفائهم من العقوبة حال التصالح مع المجني عليه
تحرير:سماح عوض الله
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
ضرب معوق- تعبيرية
مر شهران فقط على واقعة الاعتداء بالضرب والإهانة على طفل معوق داخل صالون حلاقة بمحافظة الشرقية، لتتكرر نفس الواقعة ولكن فى مركز الوراق بالجيزة، حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة طلاب يقومون بالتعدي بالضرب على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى الجريمة الجديدة التى أثارت استنفار قوات الأمن، الذين كثفوا جهودهم للتوصل إلى محل الواقعة وضبط الجناة والقبض عليهم، وتبين أنهم "أحداث" لا يزيد عمر أكبرهم على 17 سنة، وأنهم من قاموا بتصوير فيديو الاعتداء بأنفسهم وبثوه على الإنترنت.
طلاب صنايع
الجريمة الجديدة شهدتها دائرة قسم شرطة الوراق، حيث تلقى رجال الأمن معلومات بشأن تداول فيديو يُظهر تعديا على شخص معوق بالضرب والإهانة والتحقير، ووقوع أحداث التعدي بدائرة القسم، وعلى الفور بدأت جهود البحث لتحديد مكان الحادث ومرتكبيه، وذلك عقب تتبع مصدر الفيديو المذاع على الإنترنت لواقعة التعدي
طلاب صنايع
الجريمة الجديدة شهدتها دائرة قسم شرطة الوراق، حيث تلقى رجال الأمن معلومات بشأن تداول فيديو يُظهر تعديا على شخص معوق بالضرب والإهانة والتحقير، ووقوع أحداث التعدي بدائرة القسم، وعلى الفور بدأت جهود البحث لتحديد مكان الحادث ومرتكبيه، وذلك عقب تتبع مصدر الفيديو المذاع على الإنترنت لواقعة التعدي على المجني عليه وبيان مصدر بثه، وذلك من خلال مساعدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ونجحت الجهود فى تحديد هوية المتهمين وهم ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوي الصناعي (محمد، 17 سنة، ومصطفى، 16 سنة، وأحمد، 15 سنة)، واتضح أن الأخير هو من قام بتصوير فيديو اعتداء زميليه على المجني عليه، وبتفتيش هاتفه تم العثور على مقطع الفيديو المذاع على الإنترنت.
بمناقشة المتهمين أكدوا أنهم كانوا فى حالة مزاح مع المجني عليه، وأنهم لم يقصدوا إيذاءه والإضرار به، ولذلك كانوا يضحكون ويمزحون خلال التصوير، نافين تعمدهم إرهاب المجني عليه وترويعه، لكنهم أقروا بصحة ما جاء فى الفيديو المتداول للواقعة، مع علمهم بتصوير الواقعة. وتحرر محضر بإفاداتهم، وتمت إحالته إلى نيابة الأحداث للتحقيق مع المتهمين الثلاثة.
معوق الشرقية
ما زالت واقعة الاعتداء على معوق الشرقية حاضرة فى الأذهان، وهى الواقعة التى جرت فى شهر أغسطس الماضي، إذ انتشر أيضًا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه معوق ذهنيا داخل صالون حلاقة، ونحو 6 شباب يعتدون عليه بالضرب، ويسبونه ويهينونه، بينما هو يصرخ فزعًا من تعديهم عليه، وأثار الفيديو ضجة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب فى غضب كل من شاهدوا الفيديو، وهو ما حرك قوات الأمن للقبض على المتهمين الذين تبين أنهم من سكان مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.
وخلال ساعات من تداول الفيديو تحركت قوة أمنية إلى قرية «كفر إبراش» محل الواقعة، وتم القبض على المتهمين الستة، الذين عللوا فعلتهم بالمزاح، مستغلين الحالة الذهنية والعقلية للمجني عليه، إذ ظهر فى فيديو مع أحد المتهمين وهو يجيب عن تساؤلاته بأنهم "كانوا بيهزروا وهو بيحبهم وهم يفعلون الخير معه ولذلك هو يجالسهم"، وتم تقديم المتهمين للتحقيق بالنيابة العامة.
العقوبة القانونية
أوضح عادل معوض، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أن الوقائع المشار إليها تقع فى إطار جنح التعدي بالضرب، وهى جريمة عقوبتها لا تتخطى الـ6 شهور، إذ لم تصل التعديات إلى حد الإصابة البالغة أو إحداث جروح أو عاهة للمجني عليه بسبب الضرب، وإذا تبين من واقع أوراق القضية والمستندات أن المجني عليه طفل، يعاقب الجناة بضعف العقوبة المقررة قانونا.
وأشار المحامي إلى أن وقائع التعدي بالضرب يجوز فيها التصالح، ولا يوجد فيها ما يعرف بـ«حق المجتمع»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القانون لا يفرق بين معوق وغير معوق، ما دام قد أقر المجني عليه المتضرر بالتصالح، فالقانون أجاز ذلك ونص عليه في نصوصه بقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وإذا كان المجني عليه صغيرا قاصرا، ورغب في التنازل فإن وليه هو صاحب هذا الدور، وفي حال عدم تنازله، فالحد الأقصى للعقوبة هو الحبس 6 شهور بتهمة الضرب.
وذكر المحامي أن القانون رقم 10 لسنة 2018، حدد عددا من الحالات التي توجب عقوبة الشخص المعتدي على ذوي الإعاقة بنص المادة 65، التي نصت على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996، يعد الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة».
وطالب المحامي فى ختام حديثه بتقديم الرعاية النفسية للمجني عليهم فى حالات التعدي بالضرب والإيذاء على الأطفال، خاصة المعوقين، وكذلك نفس الأمر مع المتهمين إذا كانوا لم يبلغوا سن الرشد بعد، وألا يقتصر التعامل مع القضية على الحد القانوني، خاصة أن القانون لم يفرق بين ارتكاب مواطن عاقل أو معوق جريمة ما، فكل منهما له نفس العقوبة، ويُحاكم المعوق شأنه شأن المتهم السوي العاقل أمام المحكمة.