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السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
وأضاف السيسي: "نحن كمعاصرين لهذا التطور نقبل هذا، ليس كتحد، ولكن كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه". ورحب بالمشاركين في المؤتمر، معربا عن تمنياته بالتوفيق لهم في فعاليات المؤتمر خلال الفترة التي سيعقد فيها، داعيا أن ينتهزوا الفرصة خلال تواجدهم
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عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
ملابس (2)

4.5 مليار جنيه حجم إنتاج صناعة الملابس خلال 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عن الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) عام 2018. وقال الجهاز إن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2018 مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 21.6%، ويساهم نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال 2018، إذ بلغت 24%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.
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عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
عمران-خان

رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بمصر عميقة.. ولقاء السيسي إيجابي

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني، التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
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