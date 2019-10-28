السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".

وأضاف السيسي: "نحن كمعاصرين لهذا التطور نقبل هذا، ليس كتحد، ولكن كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه". ورحب بالمشاركين في المؤتمر، معربا عن تمنياته بالتوفيق لهم في فعاليات المؤتمر خلال الفترة التي سيعقد فيها، داعيا أن ينتهزوا الفرصة خلال تواجدهم