الداخلية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر أمراض السمنة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية فى هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية. وتناولت الندوة طرحا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية فى الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.

واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية، أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية، والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، وذلك تجنبا للآثار السلبية إضافة إلى العمل على تقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة. يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى

واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية، أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية، والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، وذلك تجنبا للآثار السلبية إضافة إلى العمل على تقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.



يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى فى شتى المجالات، وحرص الوزارة، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، على توعية العنصر البشرى بكل قطاعات وأجهزة الوزارة بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، وتجنب العادات الصحية السيئة التى تؤثر سلبا فى صحة العاملين بجهاز الشرطة، والعمل على إثراء الوعى الثقافي.



