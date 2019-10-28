جريمة

الداخلية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر أمراض السمنة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية فى هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية. وتناولت الندوة طرحا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية فى الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.
واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية، أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية، والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، وذلك تجنبا للآثار السلبية إضافة إلى العمل على تقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة. يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى
اقرأ المزيد
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المتهمين (1)

«هتشتغل في البترول».. مدير فندق يقع ضحية نصاب محترف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير أحد الفنادق السياحية، تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث زعم القائم عليها أنه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية، وادعى قدرته على تعيينه موظفا بالشركة خلافا للحقيقة.
كمين-شرطه-في-سيناء

ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.
اقرأ المزيد من الأخبار
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جمارك (2)

أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بـ1.7 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – مجارى ستائر معدنية – لوحات إعلانات ضوئية – كشافات كهربائية متنوعة - مستحضرات تجميل – قطع غيار – خراطيم – سجائر – تيل فرامل – فحم – معسل).
كمين-شرطه-في-سيناء

الداخلية تداهم بؤر الكيف بقرية الزوامل في الشرقية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وألقت القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية من مخدرَي الهيروين والبانجو، وأقراص مخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين فى المواد المخدرة، وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء الدين سليم.
محاكمة محمد راجح

الداخلية: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من العناصر الإخوانية لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت، موضحة أن الوزارة بذلت جهودا لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]