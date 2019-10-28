«هتشتغل في البترول».. مدير فندق يقع ضحية نصاب محترف

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

ضبط متهم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير أحد الفنادق السياحية، تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث زعم القائم عليها أنه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية، وادعى قدرته على تعيينه موظفا بالشركة خلافا للحقيقة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة صاحب محل عطارة، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر، حيث يمارس نشاطا احتياليا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بإنشاء صفحة مقلدة على شبكة الإنترنت للوظائف في إحدى الدول العربية، وأعلن من

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة صاحب محل عطارة، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر، حيث يمارس نشاطا احتياليا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بإنشاء صفحة مقلدة على شبكة الإنترنت للوظائف في إحدى الدول العربية، وأعلن من خلالها عن توافر فرص عمل بشركات كبرى برواتب مجزية.



المتهم زور عقدَ عمل منسوبا لإحدى الشركات بتلك الدولة وشهادات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بها، تفيد تعيينه بالشركة المذكورة، وأرسلها للمجنى عليه عبر البريد الإلكترونى الخاص به، واستولى على 35 ألف دولار بزعم إنهاء إجراءات سفره ومنحه إقامة عمل لمدة ثلاث سنوات بتلك الدولة.



تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته هاتفان محمولان يستخدمهما فى ممارسة نشاطه الإجرامي وجهاز "لاب توب".





