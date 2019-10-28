رياضة

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللجنة المسؤولة عن تسليم الجائزة بدأت في التواصل مع رونالدو بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن نجم يوفنتوس استقبل وفدًا من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز. وأضافت أن رونالدو حصد لقب الكالتشيو وكأس السوبر المحلي مع السيدة العجوز، كما نال لقب
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تمرين- المنتخب -الاوليمبي (6)

«تذكرتي» يعود للظهور من جديد في مباريات أمم إفريقيا

بعد نجاحه الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري، يعود نظام «تذكرتي» من جديد للظهور في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين.
تشيلسي

مدافع تشيلسي: هذه أسلحتنا لإسقاط الخصوم

تغنى فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، بأداء فريقه في الفترة الأخيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه. وقال توموري: "كنا نمتلك سلسلة فوز في خمس مباريات عندما لعبنا في أياكس في دوري الأبطال، ومن الواضح أن دوري الأبطال منافسة صعبة ومن ثم الخروج إلى مكان مثل بيرنلي صعب وأحيانا قد تسقط، لكننا أردنا فقط أن نبقى مركزين، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد، ومفتاح نموذجنا هو العمل الجاد في ملعب التدريب، والتركيز من الجميع وتنفيذ ما يحاول المدير الفني أن يجعلنا نفعله كل أسبوع".
جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
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رونالدو

بوفون يشبه تأثير غياب كيليني برونالدو

يرى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أن التأثير الذي سيحدثه غياب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني، يماثل التأثير الذي سيحدث للسيدة العجوز في حال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة. ويأتي ذلك بعد تعرض كيليني، قائد البيانكونيري، للإصابة بالرباط الصليبي، وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "إصابة كيليني سرّعت من عملية إدخال دي ليخت في المشاركة واللعب، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون لدينا لاعب جاهز (دي ليخت) في شهر مارس حتى لو بدا في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".
رونالدو

يوفنتوس يدعم رونالدو للفوز بالكرة الذهبية

دعم أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقول إنه اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، وذلك بعدما وُجد النجم البرتغالي في قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، وذلك حسبما أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الكرة الذهبية، وقال أنييلي في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديللو سبورت: "لقد استقطبنا أفضل لاعب في العالم، وهو كريستيانو رونالدو، أتمنى أن يفوز هذا العام بالكرة الذهبية لأنه يستحقها".
رحيم-سترلينج (1)

نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
الكرة الذهبية

نجوم غابوا عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

أعلن أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتواجد في القائمة كوكبة بارزة من النجوم يأتي على رأسهم كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:
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