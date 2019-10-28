مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الكرة الذهبية

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللجنة المسؤولة عن تسليم الجائزة بدأت في التواصل مع رونالدو بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن نجم يوفنتوس استقبل وفدًا من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز. وأضافت أن رونالدو حصد لقب الكالتشيو وكأس السوبر المحلي مع السيدة العجوز، كما نال لقب

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللجنة المسؤولة عن تسليم الجائزة بدأت في التواصل مع رونالدو بالفعل في الأسابيع الأخيرة.



وأوضحت أن نجم يوفنتوس استقبل وفدًا من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز.



وأضافت أن رونالدو حصد لقب الكالتشيو وكأس السوبر المحلي مع السيدة العجوز، كما نال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده وتجاوز حاجز الـ700 هدف في مسيرته، بجانب أهدافه ضد أتلتيكو مدريد وأياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي.



يذكر أن رونالدو توج بالكرة الذهبية 5 مرات من قبل كأكثر اللاعبين تتويجًا بها في التاريخ، مناصفةً مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتوج النجم البرتغالي بالجائزة أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.