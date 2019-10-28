الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

البريكست - صورة تعبيرية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.

وعلى الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من