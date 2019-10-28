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الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
البريكست - صورة تعبيرية
البريكست - صورة تعبيرية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
وعلى الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من
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البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

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البريكست

اتفاق البريكست الجديد يجدد أزمة إيرلندا الشمالية

أثبتت الحدود بين إيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، وهي بطول 310 أميال، وتمثل الجانب البري الوحيد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 أكتوبر، أنها واحدة من كبرى العقبات أمام اتفاق خروج بريطانيا من اليورو. وأُجبر رئيس الحكومة البريطانية، أمس الأحد، على مراسلة الاتحاد الأوروبي، سعيًا إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن دخلت محاولاته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى نهاية أكتوبر في حالة من الفوضى بعد هزيمة أخرى في مجلس العموم.
البريكست

عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة. وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
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يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
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