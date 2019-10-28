جريمة

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
جلسة صلح - أرشيفية
جلسة صلح - أرشيفية
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
تركزت الخطة الموضوعة على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية. ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن
اقرأ المزيد
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
المتهمين (1)

«هتشتغل في البترول».. مدير فندق يقع ضحية نصاب محترف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير أحد الفنادق السياحية، تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث زعم القائم عليها أنه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية، وادعى قدرته على تعيينه موظفا بالشركة خلافا للحقيقة.
اكاديمية-الشرطة

الداخلية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر أمراض السمنة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية فى هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية. وتناولت الندوة طرحا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية فى الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.
كمين-شرطه-في-سيناء

ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.
اقرأ المزيد من الأخبار
سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
1

النيابة تعاين حريق سوق المعمورة في الإسكندرية

شب حريق هائل في سوق المعمورة، شرق محافظة الإسكندرية، والمطل على محطة قطار المعمورة بطريق خط أبي قير، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أفاد مسؤولي حي المنتزه، بأن النيران التهمت مخبز "إفرنجي"، ومجموعة من الفروشات داخل السوق، والخاصة بعرض وبيع الخضار والفاكهة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي حالات إصابة أو أي خسائر بشرية. وقال اللواء ياسر الجندي رئيس حي المنتزه، إن الحريق التهم مخبز إفرنجي و6 فروشات خضار وفاكهة، ولم يتم التوصل إلى أسباب وقوع الحريق.
قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]