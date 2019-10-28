رياضة

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
جرانيت تشاكا
جرانيت تشاكا
أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
واعترف إيمري بأن تشاكا ارتكب خطأ وأنه سيناقش الحادث عندما يكون أكثر هدوءًا، وقال مدرب أرسنال: "لقد كان مخطئا، لكننا سنتحدث في الداخل عن هذا الوضع، أريد أن أستمع إليه وأن أكون هادئا، ولكنه كان مخطئا في هذا الإجراء". واستطاع كريستال بالاس إحباط انطلاقة أرسنال القوية بفرض التعادل عليه في عقر داره (2-2)،
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تمرين- المنتخب -الاوليمبي (6)

«تذكرتي» يعود للظهور من جديد في مباريات أمم إفريقيا

بعد نجاحه الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري، يعود نظام «تذكرتي» من جديد للظهور في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين.
تشيلسي

مدافع تشيلسي: هذه أسلحتنا لإسقاط الخصوم

تغنى فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، بأداء فريقه في الفترة الأخيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه. وقال توموري: "كنا نمتلك سلسلة فوز في خمس مباريات عندما لعبنا في أياكس في دوري الأبطال، ومن الواضح أن دوري الأبطال منافسة صعبة ومن ثم الخروج إلى مكان مثل بيرنلي صعب وأحيانا قد تسقط، لكننا أردنا فقط أن نبقى مركزين، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد، ومفتاح نموذجنا هو العمل الجاد في ملعب التدريب، والتركيز من الجميع وتنفيذ ما يحاول المدير الفني أن يجعلنا نفعله كل أسبوع".
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
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ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري ينفي تدخل إدارة أرسنال في أزمة أوزيل

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن أزمة النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي جمده المدرب الإسباني في الآونة الأخيرة، إذ لم يشركه سوى في 140 دقيقة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يوجد في قائمة المدفعجية في أي مباراة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الرابطة. وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك ضغط من الإدارة لإعادة أوزيل؟ في أرسنال لدينا إستراتيجية واحدة متفق عليها في النادي والفريق واتخذنا القرار معًا، أهم شيء هو مصلحة النادي والفريق والحفاظ على الأداء، ونحن في النادي تحدثنا جميعًا في وقت سابق واتفقنا على هذا القرار".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يحقق فوزًا سهلا على كريستال بالاس

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجيلزي (البريمرليج) على ملعب ملعب سيلهورست بارك، سجل هدفى المباراة كل من جبريال جيسوس فى الدقيقة 39 ودافيد سيلفا فى الدقيقة الـ41. بهذا الفوز يحتل السيتي المركز الثانى برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول الذى يملك 24 نقطة فى رصيده، بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند 14 نقطة فى المركز السادس.
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