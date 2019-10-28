التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

جرانيت تشاكا

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.

واعترف إيمري بأن تشاكا ارتكب خطأ وأنه سيناقش الحادث عندما يكون أكثر هدوءًا، وقال مدرب أرسنال: "لقد كان مخطئا، لكننا سنتحدث في الداخل عن هذا الوضع، أريد أن أستمع إليه وأن أكون هادئا، ولكنه كان مخطئا في هذا الإجراء". واستطاع كريستال بالاس إحباط انطلاقة أرسنال القوية بفرض التعادل عليه في عقر داره (2-2)،