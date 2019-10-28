جريمة

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية ممثلةً في قطاع الخدمات الطبية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وتم استقبال الحالات التى بلغت 118
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جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المتهمين (1)

«هتشتغل في البترول».. مدير فندق يقع ضحية نصاب محترف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية، إذ تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير أحد الفنادق السياحية، تعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث زعم القائم عليها أنه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية، وادعى قدرته على تعيينه موظفا بالشركة خلافا للحقيقة.
اكاديمية-الشرطة

الداخلية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر أمراض السمنة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية فى هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية. وتناولت الندوة طرحا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية فى الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.
كمين-شرطه-في-سيناء

ضبط 35 كيلو أفيون داخل مخبأين سريين بسيارة في أطفيح

من أقصى صعيد مصر إلى جنوب محافظة الجيزة، وتحديدا مركز أطفيح الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، كانت وجهة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حيث استقلا سيارة ميكروباص ملك والد أحدهما، لاستلام ما وصفاه بـ"صفقة العمر"، عمد الاثنان إلى إخفاء المواد المخدرة في مخبأين سريين داخل السيارة ظنا أن فعلتهما ستمر على رجال الشرطة المتمركزين في الكمائن الثابتة والمتحركة، لكن يقظة دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أطفيح كشفت المستور بعد الاشتباه في السيارة وتفتيشها.
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تشكيل-عصابى

سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
محمود البنا

حراسة مشددة في أولى جلسات محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتصدرها نظر محكمة شبين الكوم الكلية «أحداث»، أولى جلسات محاكمة محمد أشرف راجح و3 آخرين، المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالمنوفية محمود البنا، عقب قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، إذ كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019.
.رادار-مرور

رادارات المرور تلتقط 2060 مخالفة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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