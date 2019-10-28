إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

انهيار عقار - أرشيفية

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية ممثلةً في قطاع الخدمات الطبية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وتم استقبال الحالات التى بلغت 118

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية ممثلةً في قطاع الخدمات الطبية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وتم استقبال الحالات التى بلغت 118 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.



