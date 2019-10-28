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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
القوات البحرية المصرية - صورة أرشيفية
القوات البحرية المصرية - صورة أرشيفية
فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب)، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
واشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات، وتأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف
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الخارجية تعلق على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي

رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الجانب الأمريكي نجاحه في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل (داعش) والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.
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المتحف الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 140 قطعة أثرية جديدة من المتحف المصري بالتحرير، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي عند افتتاح المتحف نهاية عام 2020. وذكر مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف الكبير الدكتور الطيب عباس، في تصريح له، اليوم السبت، أن تلك القطع التي تم نقلها تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، ومن أجملها تمثال للملك خفرع من الالباستر، وتمثال للكاهن (كاي) من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى.
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السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
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«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
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مصر وكوريا الجنوبية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار.
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السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".
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قرار جمهوري بالموافقة على منحة دولية بـ600 ألف دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2019، بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء، والموقع بتاريخ 25 مارس 2019، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 24 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.
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