الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.

وارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر من 1.7 إلى 2.1 متر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 27شبين الكوم 20 27طنطا 19 26دمنهور 21 26الإسكندرية 22 26بلطيم 20 26مطروح 18 25السلوم 17 26سيوة 16 26 بورسعيد 21 25دمياط 21 25الزقازيق 19 27الإسماعيلية