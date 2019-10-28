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الخارجية تعلق على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية
رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الجانب الأمريكي نجاحه في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل (داعش) والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.
وشدد حافظ على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية، وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروج لها الجماعات الإرهابية.ونوه بمواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب
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الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.
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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب)، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
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المتحف الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 140 قطعة أثرية جديدة من المتحف المصري بالتحرير، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي عند افتتاح المتحف نهاية عام 2020. وذكر مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف الكبير الدكتور الطيب عباس، في تصريح له، اليوم السبت، أن تلك القطع التي تم نقلها تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، ومن أجملها تمثال للملك خفرع من الالباستر، وتمثال للكاهن (كاي) من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى.
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السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
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«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
سامح-شكري (1)

مصر: نجتهد للارتقاء بحقوق الإنسان رغم تحدي الإرهاب

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان رغم تحديات الإرهاب ومحدودية الموارد الاقتصادية، جاء ذلك في البيان الوطني الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الخامسة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، برئاسة السفير وائل نصر الدين نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والذي استعرض أهم التطورات التي شهدتها مصر في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان منذ مناقشة تقريرها الدوري للجنة في مايو 2019.
الحرب-في- سوريا (10)

مصادر: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي خلال عملية أمريكية بسوريا

كشف مصدر رفيع في الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، عن مقتل المعاون الأمني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الامريكية التي استهدفت أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وأفاد المصدر العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن الاستخبارات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ، والقضاء عليه ومقتل المسئول الأمني الخاص به خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.
ابو بكر-البغدادى

البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
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