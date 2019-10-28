الخارجية تعلق على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

وزير الخارجية سامح شكري - صورة أرشيفية

رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الجانب الأمريكي نجاحه في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل (داعش) والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.

وشدد حافظ على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية، وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروج لها الجماعات الإرهابية.ونوه بمواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب