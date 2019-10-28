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كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

على الرغم من انتشار اتجاهات خفض الكربوهيدرات، فإن هذه الخطوة ليست خيارا صحيا دائما، إذ في أواخر فترة المراهقة وخلال الجامعة، تعد الكربوهيدرات مصدرا حيويا للطاقة
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أطعمة مناسبة لعمرك
أطعمة مناسبة لعمرك
اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
على سبيل المثال؛ المراهقون والنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الحوامل، جميعهم يحتاجون إلى متطلبات غذائية معينة من أجل عيش حياة طويلة، لذا يمكنك أن تعرف ما يجب أن تأكله حسب ما يقدمه اختصاصيو التغذية، وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني. 18- 35 سنة.. لا تقطع هذه الكربوهيدرات على الرغم
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أطعمة-صحية-للأطفال

«الزرنيخ والرصاص».. طعام طفلك يحتوي على مواد سامة

هناك تقرير جديد يكشف عن أن الكثير من السموم تجد طريقها إلى طعام الأطفال، ومن بين تلك المواد الزرنيخ والرصاص، والكادميوم، بالإضافة إلى الزئبق. كانت كميات السموم الموجودة في أغذية الأطفال صغيرة، لكن فيليب لاندريجن، طبيب أطفال ومدير برنامج الصحة العامة العالمية، لاحظ تلك المعادن الثقيلة، التي تسبب ضررا في نمو الأعصاب، وقال إنه حتى لو كان التعرض لتلك المواد قليلا فإنها خطيرة، خاصة إذا كان التعرض لها في وقت مبكر، كما أن التأثير التراكمي للمخاطر هو ما يكون مصدر قلق كبيرا يتطلب اتخاذ إجراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
الجبنة الفيتا

تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي. يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك. جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.
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دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء. وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.
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