كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

على الرغم من انتشار اتجاهات خفض الكربوهيدرات، فإن هذه الخطوة ليست خيارا صحيا دائما، إذ في أواخر فترة المراهقة وخلال الجامعة، تعد الكربوهيدرات مصدرا حيويا للطاقة

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.

على سبيل المثال؛ المراهقون والنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الحوامل، جميعهم يحتاجون إلى متطلبات غذائية معينة من أجل عيش حياة طويلة، لذا يمكنك أن تعرف ما يجب أن تأكله حسب ما يقدمه اختصاصيو التغذية، وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني. 18- 35 سنة.. لا تقطع هذه الكربوهيدرات على الرغم

على سبيل المثال؛ المراهقون والنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الحوامل، جميعهم يحتاجون إلى متطلبات غذائية معينة من أجل عيش حياة طويلة، لذا يمكنك أن تعرف ما يجب أن تأكله حسب ما يقدمه اختصاصيو التغذية، وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.

18- 35 سنة.. لا تقطع هذه الكربوهيدرات



على الرغم من انتشار اتجاهات خفض الكربوهيدرات، فإن هذه الخطوة ليست خيارا صحيا، إذ في أواخر فترة المراهقة وخلال الجامعة، تعد الكربوهيدرات -المكونة من السكريات والنشويات والألياف- مصدرا حيويا للطاقة.

تقول إخصائية التغذية كاثرين كولينز: "يحتاج دماغك إلى نحو 120 جراما من الكربوهيدرات يوميا للعمل بشكل صحيح، وهذا يساوي وعاءً من الشوفان وشريحتين من الخبز في الغداء، ومن بين الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات الخبز الكامل والبطاطا الحلوة فجميعها تحافظ على الطاقة لفترة أطول.

المراهقون يتجنبون منتجات الألبان



ومن ناحية أخرى، هناك العديد من المراهقين الذين يتجنبون المنتجات الحيوانية، ومنتجات الألبان، والتهرب منها يزيد من خطر هشاشة العظام في ما بعد.

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، هي مصادر حيوية للكالسيوم، تحمي العظام من التلف، ونظرًا لأن فترة المراهقة هي وقت الذروة لتطور العظام، يُنصح لمن هم أقل من 19 عامًا بتناول 100 مجم من الكالسيوم أكثر من الآخرين.

يجب تناول شريحة لحم



نظرا للعديد من الدراسات التي تكشف الآثار السلبية لتناول اللحم، فإن العديد من الصغار أصبحوا يتجنبون تناولها، ولكن بالنسبة للمراهقين والشباب، فإن شريحة اللحم مهمة لصحة المخ والدم والرئة والعضلات، وذلك لأن اللحوم الحمراء أغنى مصدر للحديد، وهو ضروري لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

مع بدء دورات الطمث لدى الفتيات، وفقدان الحديد المفاجئ في الدم، تصبح الفتيات المراهقات عرضة لخطر نقص الحديد، كما أنه في سن المراهقة المتأخرة تزداد كمية الحديد التي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير، حيث تتضاعف تقريبا إلى 14.8 مجم يوميا عند الفتيات؛ لذا من المهم تناول شريحة اللحم المفروم أو المطهي على الغداء يومين أو 3 في الأسبوع.

الهليون والبروكلي للأجنة والرضع



يجب أن تكون الأمهات على دراية بفيتامين B أو ما يسمى بالفولات الموجود في الخضراوات ذات الأوراق الخضراء، وهو ضروري لتشكيل الحمض النووي، حيث يمكن أن يؤدي نقصه خلال الحمل إلى زيادة خطر حدوث مشكلات صحية عند نمو الطفل.

يمكن للحوامل والأمهات تجربة تخزين البروكلي والهليون وتناوله إلى جانب شرائح الإفطار الصحية وحبوب الإفطار.

36- 65 سنة.. الدهون الكاملة ليست محظورة



في مرحلة منتصف العمر يبدأ التباطؤ في عملية الأيض والهرمونات تستنفد، ما يعوق حرق الدهون، كما ترتبط زيادة الوزن بين 45 و60 عامًا بالتحديد بارتفاع معدل الوفيات، وفقا لتحليل حديث، ولكن هذا لا يعني اتباع نظام غذائي قليل الدسم، حيث يقول إخصائي التغذية شيري هاجر: "الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون غنية بالسعرات الحرارية، لكن لا ينبغي التخلص من جميع الأطعمة الدهنية".

ونصح هاجر بتناول سمك السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى عدة مرات في الأسبوع، وحفنة من المكسرات وزيت الزيتون مع وجبات الطعام بدلا من الأطعمة الدهنية ذات السعرات الحرارية؛ كالفطائر والمعجنات التي يجب أن تكون محدودة.

تناول البطاطس مفيد في تلك المرحلة العمرية



الألياف الموجودة بشكل أساسي في الكربوهيدرات النشوية مثل الخبز الكامل والمكرونة والشوفان والبطاطس، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى الخمس.

كما يرتبط ارتفاع تناول الألياف بمستويات سكر الدم الصحية، ما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2؛ لذا كشفت الدراسات عن أن تناول البطاطا الحلوة والبطاطس يعطيك الألياف اليومية.

العجة تحسن من مزاجك



يتميز السيلينيوم الموجود في البيض والمكسرات والخبز الذي يتم شراؤه من المتجر بفوائد صحية مفاجئة خلال المرحلة العمرية، حيث يقول اختصاصي التغذية إنه ضروري للوظائف الهرمونية.

كما وجدت بعض الدراسات أنها مرتبطة أيضًا بالمزاج، وتشير دراسات أخرى إلى أن تناول كميات كبيرة قد يكون وقائيا حتى من أكثر أشكال سرطان الذكور شيوعا، لذا يمكنك تناول عجة مصنوعة من 3 بيضات لتناول الإفطار.

الجبن جيد للعظام



ظهرت مؤخرا تقارير تفيد أن تناول منتجات الألبان بانتظام يمكن أن يجعل الرجال أكثر عرضة بنسبة 72% للإصابة بسرطان البروستاتا، لكن تلك التقارير ضعيفة للغاية، لذا فإن تناول الألبان ضروري لصحة العظام مع تقدمنا في العمر.

كما يوضح اختصاصي التغذية أن الكالسيوم في منتجات الألبان مثل الجبن والحليب، يحمي عظامنا من الأضرار المرتبطة بالعمر، ومهم بشكل خاص للنساء بعد انقطاع الطمث، لذا حاول الحصول على الألبان فى وجبة الإفطار وإضافة الجبن الفيتا إلى السلطة.

سن الـ66 وما بعده.. تناول المزيد من البروتين



البروتين ليس فقط من أجل بناء العضلات خلال ممارسة الرياضة، ولكن على كبار السن زيادة استهلاكهم لهذا العنصر الغذائي، ويمكن الحصول عليه من اللحوم والأسماك والجبن والفاصوليا المخبوزة؛ للنمو وإصلاح الجسم.

كما يحتاج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما إلى استهلاك المزيد من البروتين، حيث يوصي اختصاصي التغذية بما لا يقل عن 20 جراما، أي ما يعادل حجم صدر دجاجة أو سمك السلمون.

تناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع



معظم الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين D، خاصة الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، وهذا الفيتامين ضروري لجهاز المناعة والدماغ ومساعدة العظام على امتصاص الكالسيوم.

يتم تصنيع معظم فيتامين D في الجلد عن طريق التفاعل مع أشعة الشمس، ولكن مع التقدم في العمر، يصبح الجلد أقل كفاءة في إنتاجه، لذا يمكن التركيز على الأسماك الزيتية؛ مثل الفيليه وسمك السلمون، مرتين أسبوعيا أو تناول المكملات على مدار السنة.

ومن ناحية أخرى، يعاني الأشخاص فوق الـ66 عاما من نقص فيتامين B12 الضروري لخلايا الدم ووظيفة الأعصاب، كما أنه مع تقدم العمر، يكون الجسم أقل قدرة على امتصاص المعادن كالموجودة في اللحوم الحمراء مثل الكبد واللبن والجبن؛ لذا يكفي تناول جرعة يومية واحدة من البيض، أو جزء كبير من الجبن أو جزء صغير من اللحم المفروم.