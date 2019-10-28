رياضة

مدافع تشيلسي: هذه أسلحتنا لإسقاط الخصوم

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
تشيلسي
تشيلسي
تغنى فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، بأداء فريقه في الفترة الأخيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه. وقال توموري: "كنا نمتلك سلسلة فوز في خمس مباريات عندما لعبنا في أياكس في دوري الأبطال، ومن الواضح أن دوري الأبطال منافسة صعبة ومن ثم الخروج إلى مكان مثل بيرنلي صعب وأحيانا قد تسقط، لكننا أردنا فقط أن نبقى مركزين، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد، ومفتاح نموذجنا هو العمل الجاد في ملعب التدريب، والتركيز من الجميع وتنفيذ ما يحاول المدير الفني أن يجعلنا نفعله كل أسبوع".
وواصل توموري: "الكثير من العمل الشاق والتركيز والتصميم والإرادة التي ستفوز بها، ولدينا مزيج جيد من الخبرة واللاعبين الشباب الذين يتأهبون أكثر قليلا الآن، نريد فقط الاستمرار في اللعب بشكل جيد، ونريد الاستمرار في الفوز بالمباريات لإبقاء الفوز عادة لنا". وأردف صاحب الـ21 عاما: "لا ندري أين يمكننا أن ننتهي؟
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تمرين- المنتخب -الاوليمبي (6)

«تذكرتي» يعود للظهور من جديد في مباريات أمم إفريقيا

بعد نجاحه الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري، يعود نظام «تذكرتي» من جديد للظهور في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين.
جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
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ساوثهامبتون (2)

لاعبو ساوثهامبتون يتبرعون بأجورهم عقب السقوط المهين

تعهد لاعبو ساوثهامبتون والطاقم التدريبي بالتبرع بأجورهم عن يوم الجمعة الماضي، الذي شهد تعرض الفريق لهزيمة مذلة (0-9) أمام ليستر سيتي، باستاد سانت ماريز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، إلى مؤسسة النادي الخيرية، في محاولة لإصلاح العلاقة مع الجماهير. وحقق ليستر سيتي رقما قياسيا تاريخيا بعد فوزه الكاسح على ساوثهامبتون، وهي أسوأ هزيمة لأصحاب الأرض في تاريخ النادي البالغ 133 عاما، كما أصبح ليستر صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز على نوتنجهام فورست 8-1 في فبراير 1999.
لامبارد‎ (1)

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
ايكس -وتشلسي

تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

نجح فريق تشيلسي فى خطف فوز غال على نظيره أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة هدف لصفر فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا. وعلى الرغم من أن المباراة جاءت قوية إلا أن التعادل السلبي سيطر عليها حتى جاءت الدقيقة 86 التي أحرز خلالها بتشواي هدف تشيلسي ليقود فريقه نحو حصد 3 نقاط غالية يتساوى بها مع أياكس برصيد 6 نقاط كما تضم المجموعة كلا من فالنسيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليل فى المركز الأخير بدون نقاط.
نيوكاسل - ليفربول‎ (1)

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مواجهات قوية، حيث يلتقي لايبزج الألماني مع زينت سان بطرسبرج في السابعة إلا خمس دقائق، على ملعب ريد بول أرينا، وفي التوقيت نفسه يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب يوهان كرويف أرينا، وفي التاسعة مساءً تقام 6 مباريات، حيث يحل ليفربول، حامل اللقب، ضيفًا على جينيك البلجيكي، على ملعب لومينوس أرينا، بينما يستضيف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نابولي الإيطالي على ملعب ريد بول أرينا.
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