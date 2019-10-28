مدافع تشيلسي: هذه أسلحتنا لإسقاط الخصوم

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

تشيلسي

تغنى فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، بأداء فريقه في الفترة الأخيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه. وقال توموري: "كنا نمتلك سلسلة فوز في خمس مباريات عندما لعبنا في أياكس في دوري الأبطال، ومن الواضح أن دوري الأبطال منافسة صعبة ومن ثم الخروج إلى مكان مثل بيرنلي صعب وأحيانا قد تسقط، لكننا أردنا فقط أن نبقى مركزين، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد، ومفتاح نموذجنا هو العمل الجاد في ملعب التدريب، والتركيز من الجميع وتنفيذ ما يحاول المدير الفني أن يجعلنا نفعله كل أسبوع".

وواصل توموري: "الكثير من العمل الشاق والتركيز والتصميم والإرادة التي ستفوز بها، ولدينا مزيج جيد من الخبرة واللاعبين الشباب الذين يتأهبون أكثر قليلا الآن، نريد فقط الاستمرار في اللعب بشكل جيد، ونريد الاستمرار في الفوز بالمباريات لإبقاء الفوز عادة لنا". وأردف صاحب الـ21 عاما: "لا ندري أين يمكننا أن ننتهي؟