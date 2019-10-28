جريمة

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
حشيش
حشيش
واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة من ضبط صيدلي "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" مقيم بمنطقة الهرم، سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات؛ لاتهامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية ملكه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. ضُبط بحوزته 3013 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، وهاتف
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كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.
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حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

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إحالة 10 شرطيين للجنايات بتهمة تعذيب مجدي مكين

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90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»

كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.
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أمن الجيزة يتصدى لمروجي مخدر الموت بحملة مكبرة

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مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
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القبض على عصابة لترويج الحشيش في أوسيم

واصلت قوات الأمن بالجيزة جهودها في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ أكدت تحريات ضباط قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وبخاصة الحشيش، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع في ترويج الحشيش على عملائهم.
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كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
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