ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

حشيش

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة من ضبط صيدلي "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" مقيم بمنطقة الهرم، سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات؛ لاتهامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية ملكه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. ضُبط بحوزته 3013 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، وهاتف

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة من ضبط صيدلي "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" مقيم بمنطقة الهرم، سبق اتهامه فى قضيتي مخدرات؛ لاتهامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية ملكه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



ضُبط بحوزته 3013 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 19 ألفا و137 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأحالهما اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



