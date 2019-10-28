صناع «بين بحرين»: الفيلم يناقش قضايا المرأة المهمشة

حكى لنا صناع فيلم «بين بحرين» عن المصاعب التى واجهوها خلال تصويرهم الفيلم فى جزيرة الدهب، كما حكوا لنا عن الأسباب التى حمستهم للوجود فى الفيلم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

بعد جولة في المهرجانات الدولية والمحلية عُرض الفيلم النسائي "بين بحرين" في دور العرض المصرية وأثارت فكرته ضجة كبيرة، حيث تدور قصته حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها. ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، كما يثير الفيلم العديد من التساؤلات حول العالم النسوي.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وهو بطولة "فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، لبنى ونس"، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة،

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وهو بطولة "فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، لبنى ونس"، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع له.

وحصل الفيلم على العديد من الجوائز، منها جائزتا أفضل إخراج لأنس طلبة، وأفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، ليرفع الفيلم رصيده إلى 6 جوائز خلال مشاركته في 3 مهرجانات دولية، منها جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وفي عرضه الأول فى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فاز الفيلم بجائزة "نوت" لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة.



وكان لـ"التحرير" لقاء مع عدد من صناع الفيلم للحديث عن تلك التجربة المختلفة والصعوبات التي واجهوها خلال تصويره، خاصة أنهم صوروا جميع مشاهد الفيلم في جزيرة الدهب.

مريم نعوم: تصنيف الفيلم (+12) مناسب تماما

المؤلفة مريم نعوم تحمست لفكرة الفيلم بعد عرضه عليها من جهة الإنتاج، وعلى الفور بدأت في تشكيل ورشة لكتابة السيناريو، مشيرة إلى أن العمل لم يوجد من أجل العرض في المهرجانات فقط أو البحث عن الإيرادات وإنما هدفه الرئيسي العرض في السينما والتليفزيون ليصل إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف.



وعن كون الفيلم يناقش قضايا المرأة المهمشة قالت إنها دائما تهتم بهذه النوعية من الأعمال، وتشغل تلك الأفكار تفكيرها، وأوضحت أنها دائما تحاول أن تسلط الضوء على مشكلات المرأة والطفل من أجل أن تتحسن أوضاعهما ويتوفر لهما حياة كريمة تنصفهما فى المجتمع.



ويصنف الفيلم لفئة عمرية فوق 12 عاما، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه المؤلفة مريم نعوم فهي ترى أن هذه الفئة مناسبة جدا لقصة الفيلم والمشكلات التي يتناولها، مشيرة إلى أن العمل يطرح عددا من الأسئلة المهمة يجب على الأسرة أن تناقشها مع أفرادها.

يارا جبران: صدى الفيلم الحقيقي من خلال التليفزيون

تحدثت الفنانة يارا جبران في البداية عن ردود الفعل المختلفة التي تلقتها في المهرجانات، وقالت إن ما لفت انتباهها هو رد فعل الجمهور في "مهرجان أسوان لسينما المرأة"، ووصفته بالقوى، موضحة أن الجمهور هناك كان على طبيعته ولم يقيّم الفيلم سينمائيا، لكنهم تفاعلوا معه بشكل إنساني، واندمجوا مع الشخصيات، لافتة إلى أن الفيلم سيؤثر بشكل كبير فى جمهور المحافظات، وتأثروا بالقصص المعروضة به.



ونوهت بأن الفيلم ليس تجاريا، لكنه عمل مقدم للجمهور، وصداه الحقيقي ليس في السينما وإنما من خلال العرض في التليفزيون، ليصل لأكبر شريحة مستهدفة، لأنه فيلم قريب من الناس.



وقالت إنها حينما هاتفوها ليخبروها بالفيلم، لم تكن تعرف سوى وجود المؤلفة مريم نعوم به فقط، ولكن بعد أن قرأت الشخصية تحمست أكثر للفيلم، وكانت مثيرة لأن تجسدها لأنها تناقش قضايا مهمة فى المجتمع، منوهة بأنها لو متفرجة ستشعر بأن الفيلم يحدثها، وأشارت إلى أن التليفزيون ناقش تلك القضايا في بعض الأوقات بشكل سلبي، ولكن الفيلم نقلها بشكل إيجابي يعكس جزءا مهما من القضية.



الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لأنس، لكنه على الرغم من هذا كان متمكنا من أدواته، وكان يحب أن يسمع آراء الممثلين ويتناقش معهم في الأدوار التي يلعبونها، حسبما قالت يارا.

فاطمة عادل: سمعت حكايات النساء فى جزيرة الدهب لأتقن الدور

لم تواجه الفنانة فاطمة عادل أى صعوبات خلال تجسيدها شخصية "زهرة"، ونوهت بأنهم حينما ذهبوا إلى جزيرة الدهب للتصوير كان أهل الجزيرة مرحبين بهم جدا، حتى أنهم فتحوا لهم أبواب بيوتهم ليستريحوا ويناموا فيها، مشيرة إلى أنهم كانوا يشعرون بصدق التجربة التى يجسدها صناع الفيلم، وأنها بالفعل تلمس واقعهم.



وأخبرتنا فاطمة بالصعوبات التى واجهتها خلال وجودها فى الجزيرة، فهي تقول: "التصوير فى الجزيرة ليس أسهل ما يمكن، خاصة أنه ليس هناك أى وسيلة مواصلات، وأخذنا التكاتك التى تنقّلنا بها معنا فى المعدية، والأمر بالفعل كان صعبا على فريق العمل، ونقل المعدات للجزيرة"، لكنها أكدت أن كل هذه الصعوبات حمستهم لأن يخرجوا شيئا أفضل يحكي عن المهمشين.



ومن أجل أن تتقن فاطمة دورها جلست مع النساء فى جزيرة الدهب وتحدثت معهن، وسمعت منهن الكثير من الحكايات التى جعلتها تنظر إليهن بعين أخرى، مشيرة إلى أن حديثهن معها أكسبها مشاعر صادقة وهى تجسد الشخصية، ووصفت التجربة بأنها كانت مهمة لها كثيرا.



وتحدثت فاطمة عن أغنية "أقوى من الأول"، التى قدمتها مع الفنان هاني عادل، ونوهت بأن الأغنية خضعت لبعض التغييرات لتكون أكثر ملاءمة لشخصية "زهرة"، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية نالت إعجابها من المرة الأولى، ورأت تأثر الجمهور بها، خاصة من سمعوها قبل أن يشاهدوا الفيلم.