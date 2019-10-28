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صناع «بين بحرين»: الفيلم يناقش قضايا المرأة المهمشة

حكى لنا صناع فيلم «بين بحرين» عن المصاعب التى واجهوها خلال تصويرهم الفيلم فى جزيرة الدهب، كما حكوا لنا عن الأسباب التى حمستهم للوجود فى الفيلم
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
مريم نعوم
مريم نعوم
بعد جولة في المهرجانات الدولية والمحلية عُرض الفيلم النسائي "بين بحرين" في دور العرض المصرية وأثارت فكرته ضجة كبيرة، حيث تدور قصته حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها. ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، كما يثير الفيلم العديد من التساؤلات حول العالم النسوي.
الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وهو بطولة "فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، لبنى ونس"، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة،
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بالقاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة "فارايتي" الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
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فاطمة عادل

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
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