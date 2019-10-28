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أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 579 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وترقب تطورات البريكست. وارتفع رصيد الذهب
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الدولار (2)

الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 673 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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