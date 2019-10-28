أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 579 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وترقب تطورات البريكست. وارتفع رصيد الذهب