يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

تبدأ الحكومة أول شهر نوفمبر المقبل في تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة، على أن يتم صرف مبالغ الأجور بأثر رجعي بدءا من شهر يوليو وحتى أغسطس 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

وزارة المالية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.

بدء تفعيل القرار الأسبوع المقبل قال محمد السبكي رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل. وأوضح السبكي أن سبب تأخير تنفيذ القرار يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات كان