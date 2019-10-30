يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

تبدأ الحكومة أول شهر نوفمبر المقبل في تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة، على أن يتم صرف مبالغ الأجور بأثر رجعي بدءا من شهر يوليو وحتى أغسطس 2019
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019.
وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.
بدء تفعيل القرار الأسبوع المقبل
قال محمد السبكي رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح السبكي أن سبب تأخير تنفيذ القرار يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات كان
بدء تفعيل القرار الأسبوع المقبل
قال محمد السبكي رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح السبكي أن سبب تأخير تنفيذ القرار يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، وهو ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وأضاف أنه تم إصدار كتاب دوري من الوزارة يوضح كيفية تنفيذ وتفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وكانت قد ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار العلاوات الجديدة خلال يوليو الماضي، في رفع ميزانية الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2019-2020.
مصدر بالمالية: الموازنة قادرة على استيعاب زيادة الأجور
أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري قادرة على توفير التمويل اللازم لزيادة الحد الأدنى للأجور، موضحا أنه تم رفع فاتورة الأجور في الموازنة لتطبيق الزيادات الجديدة.
وأضاف المصدر أنه بتطبيق القرار سيتم رفع أجور أصحاب الدرجات السادسة إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، والدرجات الثالثة إلى 2600 جنيه بدلا من 2140 جنيها، كما سيتم رفع أجور أصحاب الدرجات الممتازة إلى 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام الجاري 2019- 2020 تتمتع بوفرات كبيرة خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي عن المحدد بالموازنة، إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط أيضا عن السعر الموجود بالموازنة، مشيرا إلى أن هذه الوفرات تساهم في تفعيل وتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بدون وجود أى مشكلات في التمويل.
ومن المقرر أن يتم الصرف للمستحقين بأثر رجعي لمدة 4 أشهر، هى يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، بحسب مصدر مسؤول بوزارة المالية.
ربط الأجور بالإنتاج حتى لا تتأثر الموازنة
أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة ربط الأجور بساعات العمل وبالإنتاج، حتى لا تؤثر فى الموازنة العامة للدولة وتحمّلها ثقلا أكبر، موضحة أن مصروفات الموازنة عبارة عن أجور ورواتب ودعم، بالإضافة إلى خدمة الديون، ومن ثم لا بد من أن تقابل زيادة الأجور زيادة أيضا في الإنتاجية.
وأشارت هنري إلى ضرورة تخلص الجهاز الإداري للدولة من البطالة المقنعة، وهم الموظفون الذين يحصلون على أجور ورواتب بدون أى عمل أو جهد يُذكر، قائلة: "يجب تحقيق العدالة في توزيع الأجور بين العمال والموظفين، وحصولهم على الراتب مقابل العمل والإنتاج"، مؤكدة أنه في حالة تنفيذ ذلك ستتمكن الموازنة العامة من تحمل الزيادات في الحد الأدنى للأجور.
تحويل المتقاعسين عن تنفيذ القرار إلى المساءلة القانونية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، منشورا يفيد أن أي جهة في الدولة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى والعلاوة والمبلغ المقطوع تحول فورا للمساءلة القانونية.
وأوضح معيط أن الوزارة مسؤولة عن تمويل كل ما جاء في القانون، وجهات الدولة المختلفة مسؤولة عن التنفيذ، مضيفا أنه تم إعداد مشروع خطاب سيرسل للوزارات والمحافظات والجامعات، وأي مسؤول لم ينفذ هذه القرارات سوف يحال للنيابة الإدارية، متابعا أن بعض الجهات عللت عدم تطبيق القرار خلال الفترة الماضية بصرف رواتب شهر أغسطس في وقت مبكر.
وأكد معيط أن وزارة المالية مستعدة لزيادة المخصصات المالية للجهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.