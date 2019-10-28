الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول، والمصرف