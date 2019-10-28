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الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول، والمصرف
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 675 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
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دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.
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