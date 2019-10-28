جريمة

90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»

قبل انطلاق موسم الأمطار، جاءت الأجواء مختلفة داخل مقر الإدارة العامة للمرور، حيث يعقد اجتماع مغلق بمقر الإدارة في الدراسة لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة
تحرير:محمد الشاملي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الأمطار أغرقت شوارع القاهرة والجيزة الأسبوع الماضي
الأمطار أغرقت شوارع القاهرة والجيزة الأسبوع الماضي
كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.
تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من هطول كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول، الثلاثاء الماضي، الأمر الذي كان بمنزلة دق لناقوس الخطر بما قد تؤول إليه الأمور، في إشارة إلى أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد، لا سيما الأجهزة المعنية في الدولة، لكن البنية التحتية للبلاد سقطت في الاختبار بجدارة، وباتت برك
اقرأ المزيد
حادث-تصادم سيارات

كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
محكمة-جنايات-القاهرة

إحالة 10 شرطيين للجنايات بتهمة تعذيب مجدي مكين

أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية، ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمد بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه. ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم الأميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة طفل

«بسبب الأمطار».. وفاة طفلة صعقا بالكهرباء في الشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بقرية السماعنة بمركز ومدينة فاقوس التابع لمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمدرية، يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتدعى «الزهراء هاني شريف»، ومقيمة بقرية السماعنة التابع لمركز ومدينة فاقوس، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي ناتج من أحد أعمدة الإنارة بالقرية بسبب تراكم مياه الأمطار بشارع القرية.
اشارة-مرور (2)

«عمليات المرور»: سيولة في محاور القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة الرئيسية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات، اليوم الجمعة، وهو ما سجلته غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
اشارة-مرور (4)

ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]