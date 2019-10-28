90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»
قبل انطلاق موسم الأمطار، جاءت الأجواء مختلفة داخل مقر الإدارة العامة للمرور، حيث يعقد اجتماع مغلق بمقر الإدارة في الدراسة لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة
تحرير:محمد الشاملي
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الأمطار أغرقت شوارع القاهرة والجيزة الأسبوع الماضي
كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.
تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من هطول كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول، الثلاثاء الماضي، الأمر الذي كان بمنزلة دق لناقوس الخطر بما قد تؤول إليه الأمور، في إشارة إلى أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد، لا سيما الأجهزة المعنية في الدولة، لكن البنية التحتية للبلاد سقطت في الاختبار بجدارة، وباتت برك
تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من هطول كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول، الثلاثاء الماضي، الأمر الذي كان بمنزلة دق لناقوس الخطر بما قد تؤول إليه الأمور، في إشارة إلى أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد، لا سيما الأجهزة المعنية في الدولة، لكن البنية التحتية للبلاد سقطت في الاختبار بجدارة، وباتت برك المياه تغرق شوارع المحروسة التي أصيبت بشلل تام أفقد المسؤولين عن إدارة هذا الملف القدرة على التفكير في إيجاد حل سريع، لا سيما حالة الارتباك المروري التي ضربت المحاور والميادين الرئيسية وسط تساؤلات لاحت في الأفق "المرور بيعمل إيه؟".
الاستعداد مبكرا
قبل انطلاق موسم الأمطار تمهيدا لدخول فصل الشتاء، جاءت الأجواء مختلفة داخل مقر الإدارة العامة للمرور بالدراسة، وسط توافق مديري الإدارات لحضور اجتماع مغلق يترأسه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي؛ لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
خلص الاجتماع إلى وضع خطوط عريضة للخطة المقرر اتباعها، وتركزت في تكثيف الوجود المروري فى جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس، وكذلك الطريق الدائري بجميع قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات التدخل السريع.
وشملت الخطة التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، والربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية وتخصيص رقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.
90 دقيقة كاشفة
90 دقيقة من هطول الأمطار أغرقت شوارع العاصمة، خاصة مناطق شرق القاهرة (مصر الجديدة- مدينة نصر)، حيث أغرقت المياه نفق العروبة قرابة 7 ساعات، ومحور المشير وطريق النصر، ما فشلت معه جهود إدارة المرور في تدارك الموقف لتصبح صورة مئات السيارات المتوقفة هي الأشهر والأكثر تداولا عبر منصات السوشيال ميديا، الثلاثاء الماضي.
خطة المرور
مصدر أمني رفيع المستوى بالمرور أكد وجود رجال المرور بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية منذ الساعات الأولى للصباح تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لافتا إلى أن عدم تحمل بالوعات تصريف مياه الأمطار لتلك الكميات تسبب في تراكم المياه التي غمرت الشوارع.
وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، إن الإدارة العامة للمرور جهزت غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الأمطار عن طريق كاميرات المراقبة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وربط الغرفة مع الخدمات المرورية الثابتة والمتحركة من خلال شبكة اللا سلكي، ونشر أوناش الإغاثة للتدخل في حالات الطوارئ ورفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وأوضح المصدر وجود تنسيق كامل بين غرفة عمليات المرور والأجهزة التنفيذية (المحافظة- الأحياء- النقل) إضافة إلى انتشار فرق الطوارئ والصيانة بمختلف المحاور والميادين الرئيسية تنسيقا مع الهيئة العامة للطرق والكباري؛ للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية برئاسة اللواء محمد جبر، وسط انتشار فرق الإنقاذ.
واكتفت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، بإصدار بيان عبر الإدارة العامة للمرور، بتحذير جميع المواطنين من السرعة الزائدة فى أثناء القيادة، مقدمة روشتة نصائح لقيادة آمنة في تلك الظروف المناخية.