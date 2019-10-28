90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»

قبل انطلاق موسم الأمطار، جاءت الأجواء مختلفة داخل مقر الإدارة العامة للمرور، حيث يعقد اجتماع مغلق بمقر الإدارة في الدراسة لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة

تحرير:محمد الشاملي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

الأمطار أغرقت شوارع القاهرة والجيزة الأسبوع الماضي

كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.

تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من هطول كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول، الثلاثاء الماضي، الأمر الذي كان بمنزلة دق لناقوس الخطر بما قد تؤول إليه الأمور، في إشارة إلى أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد، لا سيما الأجهزة المعنية في الدولة، لكن البنية التحتية للبلاد سقطت في الاختبار بجدارة، وباتت برك