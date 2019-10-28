جريمة

إحالة 10 شرطيين للجنايات بتهمة تعذيب مجدي مكين

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية، ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمد بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه. ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم الأميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.
خيوط الواقعة تكشفت لدى أجهزة الأمن خلال التحقيق فى قضية اتجار فى المخدرات، حيث استصدرت نيابة الأميرية قرارا بضبط وإحضار 8 من تجار المخدرات في ضوء تحريات أمنية أشارت إلى قيامهم بالاتجار في المخدرات، وخلال تنفيذ قرار النيابة العامة، ألقي القبض على أحد المتهمين ويدعى «داوود»، 35 سنة، وفى أثناء
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حادث-تصادم سيارات

كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
امطار -في -القاهرة (1)

90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»

كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
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سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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لحوم ودواجن فاسدة.. تفاصيل مداهمة مطعم شهير بالساحل

داهمت مأمورية من مباحث التموين أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، إذ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن المطعم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين.
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سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
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