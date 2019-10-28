إحالة 10 شرطيين للجنايات بتهمة تعذيب مجدي مكين

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

دار القضاء العالي

أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية، ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمد بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه. ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم الأميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.

خيوط الواقعة تكشفت لدى أجهزة الأمن خلال التحقيق فى قضية اتجار فى المخدرات، حيث استصدرت نيابة الأميرية قرارا بضبط وإحضار 8 من تجار المخدرات في ضوء تحريات أمنية أشارت إلى قيامهم بالاتجار في المخدرات، وخلال تنفيذ قرار النيابة العامة، ألقي القبض على أحد المتهمين ويدعى «داوود»، 35 سنة، وفى أثناء