مأساة شابة احتال عليها عريسها للاستيلاء على الشبكة

أقامت دعوى استرداد شبكة ضد عريس تخلى عنها قبل 21 يومًا من عقد القران واستبدلها بابنة خالته وأهدى الأخيرة شبكة الأولى بعد تحصله عليها بالاحتيال
قبل ثلاثة أسابيع فقط من عقد قرانها، فوجئت شابة عشرينية بخطيبها يشكو لها من تأخير تسليمه إحدى حجرات الشقة، لرغبته فى استلام كامل قيمتها نقدًا، فى حين نفذت أمواله ولا يعرف كيف يتصرف، واحتارت العروس معه بدورها، حتى اقترح عليها بيع الشبكة ليتمكن من تسديد ثمن الحجرة وإنهاء الموقف، لكن الفتاة خشيت من رد فعل أهلها، فاقترح عليها الاستعانة بصائغ لعمل شبكة مماثلة مزيفة، ترتديها أمام أهلها وتمنع الخلافات، حتى تتم زيجتهم، لكن الفتاة اكتشفت أن خطيبها سرق الشبكة ويرفض إتمام الزواج، بما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
كانت العروس ترغب فى مساعدة زوجها المستقبلي وعدم إحراجه أمام أهلها، وهو ما دفعها إلى تسليمه شبكتها بعد أن سلمها مثيلتها المزيفة، لكن خلال يومين من ذلك، فوجئت بزيارة والدة عريسها لهم، وطلبها إلغاء الزيجة، وهو ما سبب صدمة للجميع وعلى رأسهم العروس.
تحول الفرح إلى مأساة، تقدم فيها القاصي والداني بالمواساة
كانت العروس ترغب فى مساعدة زوجها المستقبلي وعدم إحراجه أمام أهلها، وهو ما دفعها إلى تسليمه شبكتها بعد أن سلمها مثيلتها المزيفة، لكن خلال يومين من ذلك، فوجئت بزيارة والدة عريسها لهم، وطلبها إلغاء الزيجة، وهو ما سبب صدمة للجميع وعلى رأسهم العروس.
تحول الفرح إلى مأساة، تقدم فيها القاصي والداني بالمواساة لأهل العروس، ومن الأهل من سأل على الشبكة، وعادة ما ترد عليهم والدة العروس بأنها لا قيمة لها أمام جرح ابنتهم، وأن العريس الغادر وأهله لم يطلبوها، وبدورهم يرد الأقارب أنه "ملوش عين يطلب الشبكة".
وبمرور الأسابيع الثلاثة علمت أسرة الفتاة أن خطيب ابنتهم السابق، تزوج فى نفس الموعد المحدد لعقد قرانه، لكن من ابنة خالته التى كانت أمه تلح عليه للارتباط بها، وأنه أقام لها حفل عرس فى قاعة فخمة، وهو ما زاد من حسرة الفتاة التى غدر بها خطيبها واستولى منها على شبكتها بحيلة دنيئة وخسيسة.
وطالب الأب ابنته بالتماسك، وأن تحمد الله على نجاتها من زيجة شبه رجل، طوع لأمه وأوامرها على حساب رجولته وسمعة غيرهم ومكانتهم أمام الناس، وأخبرها والدها أن شخص كهذا كان ليلقي زوجته فى الشارع لو أمرته أمه بذلك، وطالب الأب ابنته بنسيان الأمر برمته، والتخلى عن أي شيء يذكرها بخطيبها السابق، واستأذنها لبيع الشبكة، وسداد جميع الأقسام المتبقية عليه من ثمن جهازها.
وقعت الفتاة فى حيرة لا تحسد عليها، ولم تكن لتترك والدها يذهب بالمصوغات لبيعها على أنها ذهب ثم يكتشف أنها مزيفة، فأخبرته بما حدث معها، وكيف احتال عليها خطيبها السابق للاستيلاء على الشبكة بعدما أقنعته أمه بزيجة ابنة خالته، ووبخها والدها بشدة على تخليها عن الشبكة دون الرجوع إليه وإعلامه، وأن الشبكة المقصد منها هو المهاداة للعروس لإسعادها وضمانة على العريس لكي لا يستهين ببنات الناس، وأخبرها كذلك أن الحياة بلا ضمانات وأنها لم تكن لتتخلى عن ضمانة لها حتى آخر وقت، واختمم حديثه لها بالتأكيد أنه لم يكن ليحزن لو باع العريس شبكته بعد عقد القران، باعتبار الزوجين كيان واحد، لكن هذا لم يحدث، إذ ألقاها وراء ظهره دون ثمن ودون أن يخسر شيء، بينما خسرت هى من تعرضها للأذى النفسي، بجانب الأذى الاجتماعي من إلغاء زيجتها قبل 21 يومًا فقط، وذهاب عريسها للزواج من أخرى.
وقرر الأب اللجوء إلى محامي لإقامة دعوى لاسترداد الشبكة من العريس الغادر، باعتبار الشبكة هبة لا يجوز استردادها، خاصة أن العريس هو من ألغى الخطبة بإرادته الكاملة ومن طرفه منفردًا، بالإضافة إلى الاحتيال وسوء النية.
وأمام المحامي وقبل إقامة الدعوى طلب إثباتًا على رواية العروس، لأن الشبكة المزيفة ليست دليلًا على احتيال العريس الهارب واستيلائه على الحقيقية، ونجحت الفتاة فى التوصل إلى صور لحفل عُرس خطيبها الغادر، وتبين فيها أنه قدم شبكتها ذاتها إلى عروسه الجديدة، وقدمت العروس الصور إلى المحكمة لإثبات استيلاء خطيبها السابق على الشبكة الحقيقية، وأمام المحكمة زعم المشكو فى حقه أن شبكة زوجته مزيفة بدورها، فى محاولة لدرء التهمة عن نفسه.
وهنا استعان المحامي بإيصال شراء الشبكة، وأنها ذهبًا وقيمتها 25 ألف جنيه، وصور الخطبة التى يظهر فيها الذهب، وهو ما أسقط الشاب فى شرك الاعتراف بفعلته، وأنه رغب فى إنهاء خطبته والزواج من ابنة خالته التى هددت بالانتحار لو لم يتزوجها، وفى نفس الوقت قرر ألا تضيع عليه الشبكة التى اشتراها لخطيبته، فافتعل حجة الديون للاحتيال عليها واستبدل الشبكة الحقيقية بالمزيفة، وقضت المحكمة برد المصاغ إلى الشاكية، باعتبار الشبكة هبة لا ترد.