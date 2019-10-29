مأساة شابة احتال عليها عريسها للاستيلاء على الشبكة

أقامت دعوى استرداد شبكة ضد عريس تخلى عنها قبل 21 يومًا من عقد القران واستبدلها بابنة خالته وأهدى الأخيرة شبكة الأولى بعد تحصله عليها بالاحتيال

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

شبكة- أرشيفية

قبل ثلاثة أسابيع فقط من عقد قرانها، فوجئت شابة عشرينية بخطيبها يشكو لها من تأخير تسليمه إحدى حجرات الشقة، لرغبته فى استلام كامل قيمتها نقدًا، فى حين نفذت أمواله ولا يعرف كيف يتصرف، واحتارت العروس معه بدورها، حتى اقترح عليها بيع الشبكة ليتمكن من تسديد ثمن الحجرة وإنهاء الموقف، لكن الفتاة خشيت من رد فعل أهلها، فاقترح عليها الاستعانة بصائغ لعمل شبكة مماثلة مزيفة، ترتديها أمام أهلها وتمنع الخلافات، حتى تتم زيجتهم، لكن الفتاة اكتشفت أن خطيبها سرق الشبكة ويرفض إتمام الزواج، بما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.

كانت العروس ترغب فى مساعدة زوجها المستقبلي وعدم إحراجه أمام أهلها، وهو ما دفعها إلى تسليمه شبكتها بعد أن سلمها مثيلتها المزيفة، لكن خلال يومين من ذلك، فوجئت بزيارة والدة عريسها لهم، وطلبها إلغاء الزيجة، وهو ما سبب صدمة للجميع وعلى رأسهم العروس. تحول الفرح إلى مأساة، تقدم فيها القاصي والداني بالمواساة