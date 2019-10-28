مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

استثمارات أجنبية

أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى الأكبر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر في قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، إذ اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول عام 2019، بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2% عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على أنها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة.

وأكد التقرير أن مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من 2019