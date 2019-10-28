حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

جريمة قتل - صورة تعبيرية

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.

وبينت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أنمحمد محمود عبد العزيز صاوي، 22 عاما، طالب بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، أصيب بطعن نافذ من سلاح أبيض "مطواة" على يد أيمن أحمد سلامة، 23 عاما، حلاق، وأنه تم نقله للوحدة الصحية بقرية بني خالد، ثم فارق الحياة، ثم حضرت الشرطة