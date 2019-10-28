وزير الخارجية: التصدي للإرهاب يحتاج تحركا جماعيا

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية استعرضت بعض التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والتي تتداخل في إطارها العديد القضايا الملحة المطروحة على الساحة الدولية.

وأضاف حافظ أن كلمة شكري تناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ، وأنه شدد على أن ظاهرة الإرهاب تتطلب للتصدي لها تحركا جماعيا حازما يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء، بالتوازي مع معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تستفيد