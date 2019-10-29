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5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل البسيط المتمثل في البدء كل يوم بـ 300-500 مل من الماء
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
التخلص من دهون البطن
التخلص من دهون البطن
أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء. هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.
كما أوضحت أن هناك 5 خطوات سهل أن تقوم بها خلال الصباح من اجل فقدان دهون البطن سريعا، بدون التفكير في نظام غذائي معين، تعرف عليها وفقا لما كره موقع «ذا صن» البريطاني. 1- ركز على شرب الماء  واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل
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دهان-الكتف

من أجل تخسيس الكتفين.. قومي بهذه الخطوات البسيطة

غالبا لا تظهر دهون الكتفين على النساء، وذلك لأن حسب طبيعة الجسم، فإنهن يخزن الدهون في الوركين أو الفخذين أو الجزء الأوسط بدلا من الجزء العلوي من أجسامهن - ولكن يتم إرجاع الكتفين العريضين في بعض الأحيان عن طريق الوراثة، وإذا كان لديك كامرأة مشكلة في الكتفين، حيث تخزن الدهون داخلها على أنها طبيعية جسم، فيمكنك إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة التي قد تقلل من حجم كتفيك، وخاصة إذا كان وزنك زائدا حاليا، كما يمكنك تقليل مظهرها من خلال تغيير روتين لياقتك، وإجراء بعض التعديلات على الأسلوب، وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
تخسيس-الكرش

الروشتة الصحية لفقدان الوزن.. تجنب السكريات والدهون

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة، مثل نظام الكيتو ونظام البحر المتوسط، إضافة إلى النظام الغذائي "باليو"، وغيرها من الأنظمة الغذائية الشائعة، وجميعها تعد فعالة بشكل كبير من أجل فقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بطبيعة الجسم، وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها، ولكن عند النظر في كل هذه الأنظمة، نجد أن هناك بعض الأشياء الشائعة التي توجد في معظم الأنظمة الغذائية، مثل تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات، وتناول كميات كافية من المياه. وذلك نقلًا عن "times of india".
زيت-جوز-الهند

لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.
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الطعام-المناسب-لجسمك (2)

كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
التصلب-المتعدد

أمل جديد.. دواء السكري قد يعالج مرضى التصلب المتعدد

مرض التصلب المتعدد من الأمراض الخفية، ودائمًا ما يحاول العلماء البحث عن علاج فعال يحمي من المرض أو حتى يخلصهم منه نهائيا، ووفقا لتجارب أجريت على الفئران، اكتشفوا أنه يمكن لدواء السكري من النوع الثاني إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن مرض التصلب العصبي المتعدد (MS). أعطى علماء جامعة كامبريدج الفئران دواء ميتفورمين لخفض السكر في الدم لمدة 3 أشهر، ثم جردوا الميالين (مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي لبعض الخلايا العصبية) في دماغ الحيوانات. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
طفل-مصاب-بمتلازمة-داون

تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.
ريجيم

بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام. قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.
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