5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل البسيط المتمثل في البدء كل يوم بـ 300-500 مل من الماء

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

التخلص من دهون البطن

أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء. هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.

كما أوضحت أن هناك 5 خطوات سهل أن تقوم بها خلال الصباح من اجل فقدان دهون البطن سريعا، بدون التفكير في نظام غذائي معين، تعرف عليها وفقا لما كره موقع «ذا صن» البريطاني. 1- ركز على شرب الماء واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل