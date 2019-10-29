5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل البسيط المتمثل في البدء كل يوم بـ 300-500 مل من الماء
أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء.
هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.
كما أوضحت أن هناك 5 خطوات سهل أن تقوم بها خلال الصباح من اجل فقدان دهون البطن سريعا، بدون التفكير في نظام غذائي معين، تعرف عليها وفقا لما كره موقع «ذا صن» البريطاني.
1- ركز على شرب الماء
واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل
كما أوضحت أن هناك 5 خطوات سهل أن تقوم بها خلال الصباح من اجل فقدان دهون البطن سريعا، بدون التفكير في نظام غذائي معين، تعرف عليها وفقا لما كره موقع «ذا صن» البريطاني.
1- ركز على شرب الماء
واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن هي شرب المزيد من الماء بالفعل، حيث قالت سوزي في مدونتها: "العمل البسيط المتمثل في البدء كل يوم بـ 300-500 مل من الماء هو أحد أسهل الطقوس اليومية التي يمكنك تبنيها".
فالماء يعمل على ترطيب الجسم بعد أن فقد رطوبته في الليل، كما أنه يساعد في تحريك الجهاز الهضمي لكي يبدأ عمله من جديد، لذا فإن شرب الماء البارد المثلج، على وجه الخصوص يزيد من معدل الأيض بشكل طفيف بعد الاستهلاك.
كما يعتبر شاي الأعشاب خيارًا رائعًا آخر حيث أنه يوفر مضادات الأكسدة وكمية صغيرة من الكافيين والتي ستساهم في زيادة التمثيل الغذائي بشكل طفيف."
2- تناول وجبة فطور مليئة بالبروتين
سيساعدك تناول وجبة الفطار المليئة بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي، يساعد على زيادة معدل الأيض، حيث توضح أخصائية التغذية أن استهلاك 20-30 جرامًا من البروتين عالي الجودة عبر الأطعمة مثل البيض والزبادي اليوناني والعصائر التي تحتوي على البروتين والخبز عالي البروتين هي أسهل طريقة للتخلص من دهون البطن والحصول على طعام صحي في بداية اليوم.
وعليك أن تعرف أنه بالإضافة إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين تعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم طوال الصباح وتبقيك ممتلئًا لعدة ساعات، فإنها تتطلب في الواقع مزيدًا من السعرات الحرارية للهضم مقارنة بالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مما يساعد على زيادة معدل الأيض.
ونصحت بالتركيز على تناول البيض المخفوق مع الخضروات، سمك السلمون المدخن والأفوكادو أو عين الجمل، إلى جانب اللبن الزبادي مع قليل من الفاكهة.
3- لا تنسى الألياف
تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك توصي "سوزي" ببدء يومك بأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والبذور، حيث تقول :"من أكبر المشكلات التي تعاني منها الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أنها لا تضم الفوائد العديدة المرتبطة بتناول 20-30 جرامًا من الألياف يوميًا.
ليس فقط الجهاز الهضمي سيكون أكثر سعادة، ولكن إضافة الأطعمة الغنية بالألياف في وجبة الفطار سوف يساعدك على الحفاظ على رضاك الكامل طوال اليوم.
كما أن الخيارات الجيدة في وقت الفطار تشمل الخضراوات أو شرائح الفاكهة التي تقدم مع البيض، بالإضافة إلى الخبز منخفض الكربوهيدرات المصنوع بشكل عام من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبذور والشوفان أو الفواكه الطازجة التي يمكنك إضافتها إلى العصائر أو الزباددي البيتي.
4- أضف القليل من الكافيين
قد تتمتع القهوة الصباحية بالقدرة على إخراجك من السرير، لكنها قد تساعدك على إنقاص وزنك أيضا، حيث تقول سوزي: "من أسهل الطرق لتعزيز عملية الأيض تضمين جرعة يومية من الكافيين وليس هناك وقت أفضل للقيام بذلك من أول شيء في الصباح، حيث ثبت أن الكافيين يعمل كمنشط يزيد من التمثيل الغذائي للدهون، وإن كان بكميات صغيرة نسبيا".
كما قالت:"ضع في اعتبارك أن الحد اليومي اليومي البالغ 300-400 ملجم من الكافيين يُوصى به يوميًا للشخص البالغ العادي".
5- كن صارما مع السكريات
تقول أخصائية التغذية: "كلما زاد استهلاكنا من السكريات، خاصة في وقت مبكر من اليوم، زاد احتمال رغبتنا فيه، وهو ما يفسر السبب الذي يجعل يوما يبدأ بخبز الموز وحلوى الكراميل، لذا يجب تجنب السكريات صباحا قدر الإمكان لكي لا تزيد دهون البطن عن طريق فتح الشهية".