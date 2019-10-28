رياضة

«تذكرتي» يعود للظهور من جديد في مباريات أمم إفريقيا

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
بعد نجاحه الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري، يعود نظام «تذكرتي» من جديد للظهور في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين.
يقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا. واختار شوقى غريب 27 لاعبًا للوجود في
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تشيلسي

مدافع تشيلسي: هذه أسلحتنا لإسقاط الخصوم

تغنى فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، بأداء فريقه في الفترة الأخيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه. وقال توموري: "كنا نمتلك سلسلة فوز في خمس مباريات عندما لعبنا في أياكس في دوري الأبطال، ومن الواضح أن دوري الأبطال منافسة صعبة ومن ثم الخروج إلى مكان مثل بيرنلي صعب وأحيانا قد تسقط، لكننا أردنا فقط أن نبقى مركزين، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد، ومفتاح نموذجنا هو العمل الجاد في ملعب التدريب، والتركيز من الجميع وتنفيذ ما يحاول المدير الفني أن يجعلنا نفعله كل أسبوع".
جرانيت تشاكا (2)

التعليق الأول من إيمري بعد تصرف تشاكا المثير للجدل

أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
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اجيرى-والجهاز-الفنى

هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".
المغرب وبنين (3)

التعادل الإيجابي يحسم ودية المغرب وليبيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ونظيره المنتخب الليبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الشرفي بوجدة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، حيث يشارك منتخب أسود الأطلسي، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات موريتانيا ونظيره البوروندي وإفريقيا الوسطى، في المقابل يشارك منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة، رفقة منتخب تونس و المنتخب التنزاني وغينيا الاستوائية.
المنتخب الوطني للشباب

المنتخب المصرى للشباب يحقق فوزًا سهلا أمام عمان

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الفراعنة مواليد 2001 الفوز بستة أهداف مقابل هدف على حساب المنتخب العمانى، فى اللقاء الودى الذى جمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نادى الشمس، وسجل لصالح المنتخب كل من عبدالله عادل وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود صابر ومحمد سلامة وريتشارد رضا. وتأتى المباراة فى إطار استعدادات منتخب شباب الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية والتى من المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021، ويأتى ذلك الفوز بعد التعادل السلبي في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب السعودي.
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