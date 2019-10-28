«تذكرتي» يعود للظهور من جديد في مباريات أمم إفريقيا

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

المنتخب الأولمبي

بعد نجاحه الكبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري، يعود نظام «تذكرتي» من جديد للظهور في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة. وتضم بطولة أمم إفريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين.

يقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا. واختار شوقى غريب 27 لاعبًا للوجود في

يقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14، وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.



واختار شوقى غريب 27 لاعبًا للوجود في المعسكر وهم عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وفي الدفاع أسامة جلال، ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد أبو الفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي، وللوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي، وخط الهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي.

