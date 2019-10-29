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دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
عناق الطفل
عناق الطفل
الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
يحفز الأوكسيتوسين مراكز المتعة والمكافأة وهو الأساس العصبي للترابط الاجتماعي، وخاصة مع الأشخاص الأقرب إليك، فالدماغ يكافئنا للعيش مع الآخرين، وهرمون الأوكسيتوسين يزيد من مشاعر الثقة التي تعتبر جوهر العلاقات الشخصية. هرمون الأوكسيتوسين ضروري لنمو المخ الجنيني، وبشكل أكثر تحديدا، يلعب دورا في تكوين الأوعية
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مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

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دراسة: قضاء 3 ساعات على فيسبوك يحرمك من النوم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال العصر الحالي كالمغناطيس يجذب العديد من الأشخاص، خاصة المراهقين، ويقول العلماء إن قضاء 3 ساعات في اليوم أو أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدمر نوعية نوم المراهقين. كما كان الشباب الذين يقضون ساعات طويلة أمام وسائل التواصل الاجتماعي حتى الـ11 مساءً في ليلة مدرسية أكثر عرضة للاستيقاظ في منتصف الليل والنضال من أجل العودة إلى النوم ويجدون صعوبة في الاستيقاظ، ولهذا طلب الباحثون من المراهقين الإبلاغ عن استخدامهم لتلك الوسائل، ووجدوا أن أكثر من 1- 3 يستخدمون هواتفهم بدرجة عالية.
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خامس رسائل «جنة».. المشاعر السلبية لدى الأطفال ومواجهتها

?واصلت حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسائلها التوعوية للمواطنين، إذ تناولت الرسالة الخامسة، عبر فيديو مصور، واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة، ويُبيِّن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، محذرا من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.
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ماذا يحدث لك عند ممارسة تمرين «بلانك» يوميا؟

ليس هناك جدال على أن اللياقة البدنية بالغة الأهمية؛ ولهذا لا بد من ممارسة التمارين بانتظام على المدى الطويل، كما أن الكثير من الأشخاص ينفقون المال من أجل صالة الألعاب الرياضية، وهناك الكثير من التمارين أيضًا التي يمكن القيام بها في المنزل بدون تكاليف، ومن بينها تمرين بلانك المهم لصحة العضلات. تمرين بلانك عبارة عن تمرين تحافظ فيه على جسمك مستقيمًا وقويا كلوح الخشب، ومن المهم الحفاظ على قوة العضلات الأساسية، لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن وحركة الجسم كله.
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أمل جديد.. دواء السكري قد يعالج مرضى التصلب المتعدد

مرض التصلب المتعدد من الأمراض الخفية، ودائمًا ما يحاول العلماء البحث عن علاج فعال يحمي من المرض أو حتى يخلصهم منه نهائيا، ووفقا لتجارب أجريت على الفئران، اكتشفوا أنه يمكن لدواء السكري من النوع الثاني إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن مرض التصلب العصبي المتعدد (MS). أعطى علماء جامعة كامبريدج الفئران دواء ميتفورمين لخفض السكر في الدم لمدة 3 أشهر، ثم جردوا الميالين (مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي لبعض الخلايا العصبية) في دماغ الحيوانات. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.
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من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

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