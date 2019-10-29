دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

عناق الطفل

الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

يحفز الأوكسيتوسين مراكز المتعة والمكافأة وهو الأساس العصبي للترابط الاجتماعي، وخاصة مع الأشخاص الأقرب إليك، فالدماغ يكافئنا للعيش مع الآخرين، وهرمون الأوكسيتوسين يزيد من مشاعر الثقة التي تعتبر جوهر العلاقات الشخصية. هرمون الأوكسيتوسين ضروري لنمو المخ الجنيني، وبشكل أكثر تحديدا، يلعب دورا في تكوين الأوعية